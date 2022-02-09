Сьогодні тимчасово перекриють центр Луцька

У суботу, 25 березня, з 08:00 до 16:00 у зв’язку з проведенням чемпіонату України зі спортивної ходьби, рух транспорту на проспекті Волі призупинять (від вул. Паркової до вул. Сенатора).Про це повідомили у Луцькраді.Відповідно рух автобусів (маршрути № 1, 2, 10, 11, 12, 25, 30, 31) у вказаний проміжок часу буде здійснюватися вулицею Глушець.Рух тролейбусів буде організовано за таким графіком:- Маршрут № 1 “СКФ “Україна”—Карбишева” (4 тролейбуси) — у прямому напрямку: вул. Боженка, бульвар Дружби Народів, вул. Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, пр-т Відродження, вул. Домни Гордіюк, Конякіна, Карбишева. У зворотному напрямку – без змін.- Маршрут № 2 “ Новий ринок-Карбишева” (4 тролейбуси) — у прямому напрямку – без змін. У зворотному напрямку: вул. Карбишева, Конякіна, Домни Гордіюк, пр-т Відродження, вул. Рівненська, Устилузька, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Боженка.- Маршрут №3 “Лісництво—с.Гаразджа” (1 тролейбус) у прямому напрямку: вул. Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська. У зворотному напрямку – вул. Рівненська, Устилузька, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська.- Маршрут № 4, 4а “Залізничний вокзал-Вересневе” (по 1-му тролейбусу) – без змін.- Маршрут №5 “Цегельний завод — Карбишева” (2 тролейбуси) у прямому напрямку: вул. Дубнівська, Авторемонтна, Устилузька, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, Перемоги, вул. Карпенка-Карого, Конякіна, Карбишева.У зворотному напрямку — вул. Карбишева, Конякіна, Гордіюк, пр-т Відродження, вул. Рівненська, Дубнівська.- Маршрут №12 “Володимирська—Карбишева” (2 тролейбуси) – без змін.- Маршрут №15 “ЦУМ — пр.Молоді — ЦУМ” ( 4 тролейбуси) — у прямому напрямку – вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, Соборності, Молоді. У зворотному напрямку – пр-т Відродження, вул. Рівненська, Устилузька, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Паркова.- Маршрут №15-а “ЦУМ — пр.Молоді — ЦУМ” (4 тролейбуси з автономним ходом) у прямому напрямку – вул. Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, пр-т Відродження, Молоді. У зворотному напрямку – пр-т Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, вул. Винниченка.