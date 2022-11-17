Волинянин, який хотів відкупитися від поліцейських за п'яне водіння, заплатить 22 тисячі штрафу

Волинянин, який хотів відкупитися від поліцейських за п'яне водіння, заплатить 22 тисячі штрафу
Понад 22 тисячі гривень штрафу заплатить волинянин, який хотів відкупитися тисячею гривень за п’яне водіння.

Відповідний вирок ухвалив Горохівський районний суд, - пише ІА Волинські новини.

Ввечері 9 грудня минулого року в місті Берестечко Луцького району поліцейські зупинили водія ВАЗ 2106 Олега К., який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що чоловік п’яний.

Однак під час складання протоколу про адміністративне порушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП, водій намагався залагодити питання, надавши поліцейським тисячу гривень неправомірної вигоди.

У суді волинянин визнав свою вину, попросивши призначити мінімальну міру покарання. Суд оштрафував водія на 22 тисячі 100 гривень.

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Теги: суд, хабар, алкоголь за кермом
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