Волинянин, який хотів відкупитися від поліцейських за п'яне водіння, заплатить 22 тисячі штрафу





Відповідний вирок ухвалив Горохівський районний суд, - пише



Ввечері 9 грудня минулого року в місті Берестечко Луцького району поліцейські зупинили водія ВАЗ 2106 Олега К., який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що чоловік п’яний.



Однак під час складання протоколу про адміністративне порушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП, водій намагався залагодити питання, надавши поліцейським тисячу гривень неправомірної вигоди.



У суді волинянин визнав свою вину, попросивши призначити мінімальну міру покарання. Суд оштрафував водія на 22 тисячі 100 гривень.

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