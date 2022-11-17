Волинянин, який хотів відкупитися від поліцейських за п'яне водіння, заплатить 22 тисячі штрафу
Сьогодні, 08:23
Понад 22 тисячі гривень штрафу заплатить волинянин, який хотів відкупитися тисячею гривень за п’яне водіння.
Відповідний вирок ухвалив Горохівський районний суд, - пише ІА Волинські новини.
Ввечері 9 грудня минулого року в місті Берестечко Луцького району поліцейські зупинили водія ВАЗ 2106 Олега К., який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що чоловік п’яний.
Однак під час складання протоколу про адміністративне порушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП, водій намагався залагодити питання, надавши поліцейським тисячу гривень неправомірної вигоди.
У суді волинянин визнав свою вину, попросивши призначити мінімальну міру покарання. Суд оштрафував водія на 22 тисячі 100 гривень.
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Відповідний вирок ухвалив Горохівський районний суд, - пише ІА Волинські новини.
Ввечері 9 грудня минулого року в місті Берестечко Луцького району поліцейські зупинили водія ВАЗ 2106 Олега К., який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що чоловік п’яний.
Однак під час складання протоколу про адміністративне порушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП, водій намагався залагодити питання, надавши поліцейським тисячу гривень неправомірної вигоди.
У суді волинянин визнав свою вину, попросивши призначити мінімальну міру покарання. Суд оштрафував водія на 22 тисячі 100 гривень.
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