«Мотор Січ» співпрацювало з розробником іранських Shahed-136

Серед компаній, які потрапили до підсанкційних списків РНБО, було виявлено деякі фірми, які співпрацювали з українським підприємством "Мотор Січ". Керівник корпорації В'ячеслав Богуслаєв наразі перебуває під підозрою у співпраці з РФ та колабораційної діяльності.Серед партнерів "Мотор Січ" було знайдено і розробника дронів Shahed-136, - пише Obozrevatel У джерелі йдеться, що під час розслідування було виявлено документи, що підтверджують факт продажу компанією "Мотор Січ" товарів подвійного використання на підсанкційні підприємства Ірану. Зокрема це – авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117.Також важливо відзначити, що було знайдено ще одну іранську компанію, з якою співпрацювало підприємство Богуслаєва. Вона не знаходилася під санкціями, однак у списку керівників і власників були ті самі люди, що й у вищезазначеній.Було виділено три іранські фірми, з якими співпрацювала українська корпорація "Мотор Січ". Це:Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);Iran Aircraft Industries (IACI);Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).Згідно з Управлінням контролю за іноземними активами США, компанія Design and Manufacturing of Aeroengines була пов'язана з розробкою Shahed-136 – одного з безпілотних літальних апаратів-камікадзе, які Росія активно використовує у війні з Україною. Згідно з інформацією від командування Повітряних сил ЗСУ, Shahed-136 був задіяний в атаці на Київську область в ніч проти 22 березня, де було вбито 9 осіб.Нагадаємо, колишній президент підприємства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв співпрацював із терористами "ДНР". Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він здійснював фінансування терористичної організації. СБУ виявила нові факти співпраці президента "Мотор Січі" із терористами "ДНР".22 жовтня СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва. Правоохоронці провели у нього вдома обшуки та вилучили раритетні автомобілі, вогнепальну зброю, скіфське золото та предмети античних часів та Київської Русі.Також з'ясувалося, що В'ячеслав Богуслаєв, який перебуває під вартою за підозрою у держзраді, приховав нерухомість у Москві. Йдеться як мінімум про два об'єкти нерухомості.Голова СБУ Василь Малюк заявив, що колишнього голову підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених. Але це стане можливим лише після того, як підозрюваний у держзраді дасть свідчення.