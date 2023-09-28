Іран може поставити Москві балістичні ракети цієї весни, – WSJ

Іран може поставити Москві балістичні ракети цієї весни, – WSJ
Рф активно планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану – перші поставки можуть відбутися цієї весни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

"Росія планує придбати в Ірану балістичні ракети малої дальності, що посилить можливості Москви уражати інфраструктуру України у критичний момент війни", - заявили офіційні особи США.

"США стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються", – заявив один із посадовців.

"Ми оцінюємо, що Москва має намір придбати ракетні системи в Ірану", – додав він.

Джерела видання допускають, що Іран може поставити необхідні РФ ракети цієї весни.

Торік Білий дім заявив, що бачить більше ознак того, що РФ та Іран розширюють безпрецедентне оборонне партнерство, яке допоможе Москві продовжувати війну в Україні, а також створить загрозу для сусідів Ірану.

Водночас посадовці США не вважають, що угода про закупівлю вже повністю завершена.

Нагадаємо, що адміністрація США оприлюднила нові факти, які вказують на посилення військової співпраці між Іраном та рф, а також на можливу підготовку до передачі в рф іранських ракет для їх застосування проти України.

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Теги: Росія, Україна, війна, Іран
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