За спробу зґвалтування і грабіж волинянину дали 7 років тюрми

Волинянин понад сім років перебуватиме у місці позбавлення волі за скоєні сексуальне насильство та грабіж.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя села Радовичі Володимирського району винуватим у сексуальному насильстві та грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч.1 ст. 153, ч.4 ст. 186 КК України).Удень 7 липня 2023 року чоловік, проїжджаючи Горохів, запропонував 22-річній жінці, яка стояла на зупинці громадського транспорту, підвезти її до Луцька.Дорогою він звернув зі шляху та почав, зриваючи з неї одяг. Жінка зуміла вирватися і втекти. Зловмисник же викинув з машини її речі, проте забрав мобільний телефон – і поїхав.Його затримали того ж дня.З'ясувалося, що чоловік уже мав проблеми із законом.Суд призначив йому покарання у виді семи років та шести місяців позбавлення волі.