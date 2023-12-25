За спробу зґвалтування і грабіж волинянину дали 7 років тюрми

За спробу зґвалтування і грабіж волинянину дали 7 років тюрми
Волинянин понад сім років перебуватиме у місці позбавлення волі за скоєні сексуальне насильство та грабіж.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя села Радовичі Володимирського району винуватим у сексуальному насильстві та грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч.1 ст. 153, ч.4 ст. 186 КК України).

Удень 7 липня 2023 року чоловік, проїжджаючи Горохів, запропонував 22-річній жінці, яка стояла на зупинці громадського транспорту, підвезти її до Луцька.

Дорогою він звернув зі шляху та почав чіплятися до потерпілої, зриваючи з неї одяг. Жінка зуміла вирватися і втекти. Зловмисник же викинув з машини її речі, проте забрав мобільний телефон – і поїхав.

Його затримали того ж дня.

З'ясувалося, що чоловік уже мав проблеми із законом.

Суд призначив йому покарання у виді семи років та шести місяців позбавлення волі.

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Теги: суд, Волинь
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