Модні принти: як носити одяг з малюнками?

Модні принти: як носити одяг з малюнками?
Принти та візерунки на чоловічому одязі здатні оживити вбрання, додати настрою й підкреслити індивідуальність. Хоча багатьом чоловікам це й досі здається складним завданням. Однак, правильно підібрані, вони можуть створити неймовірно модний та стильний образ. Для чоловіків, які не знають, як носити та поєднувати візерунки, ми підготували корисну інструкцію, яка допоможе із модними експериментами.

Почніть з малого


Коли ви тільки починаєте поєднувати візерунки, спробуйте додати до свого вбрання аксесуари з принтами або почніть з дрібних деталей в одязі. Якщо ваш гардероб переважно складається з однотонних речей, то сорочка чи светр з принтом по всій площині можуть здатися надто різкими. Спочатку поекспериментуйте зі спідньою білизною або вдягніть різнокольорові шкарпетки. Потім можна додати принтований шарф та шапку. Влітку добре було б мати у своєму гардеробі футболки з принтом, які завжди чудово поєднуються з однотонними штанами та куртками. Поступово переходьте до сорочок та худі з більш сміливим орнаментом.
Модні принти: як носити одяг з малюнками?


Спочатку обирайте класичні принти


Деякі принти витримали випробування часом і пропонують традиційний варіант, який водночас досить добре привертає увагу. Класичні піджаки з ґудзиками в клітинку або фланелеві картаті сорочки додають візерунку, залишаючись при цьому універсальними елементами, які чудово поєднуються зі штанами, джинсами та іншими речами. Так само смугасті светри та водолазки мають досить сміливий вигляд, але не дають вам виходити із зони комфорту й викликати на себе занадто багато уваги. Використовуйте ці класичні чоловічі принти для початку експериментів.
Модні принти: як носити одяг з малюнками?


Поєднуйте яскраві принти з нейтральними речами


Коли ви готові спробувати сміливіші принти, важливо збалансувати їх з нейтральними речами, щоб вони не перевантажували образ. Яскрава гавайська сорочка з принтом, графічна футболка або штани з абстрактним малюнком мають найкращий вигляд у поєднанні з нейтральними речами. Графічна футболка ще краще виділяється на тлі темного деніму. Яскраві шорти з принтом доповнюють просту білу лляну сорочку. Нейтральні речі закріплюють образ, а принти стають фокусними точками й запобігають зіткненню візерунків. У вас є чудова можливість створити такий неповторний принтований образ, якщо завітаєте в інтернет-магазин Cropp за посиланням https://www.cropp.com/ua/uk/ й підберете собі кілька класних трендових речей з візерунками.
Модні принти: як носити одяг з малюнками?


Поєднуйте кольори


Поєднуючи кілька принтів в одному вбранні, переконайтеся, що кольорові схеми доповнюють одна одну. Візерунки не обов'язково мають точно збігатися. Насправді контрастні принти в гармонійних кольорах створюють візуальний інтерес завдяки привабливому зіставленню. Просто подбайте про те, щоб обрані вами відтінки працювали разом — пом'якшені нейтральними кольорами, де це необхідно. Смугаста футболка у схожих синіх тонах ідеально поєднується з шортами з абстрактним принтом. Візерунки відрізняються, але кольори синхронізуються.

Впевненість — ключ до успіху


Попри те, що комбінації вбрання мають значення, ще важливіше носити принти з упевненістю та особистим стилем. Не змушуйте себе вдягати одяг з візерунками лише тому, що він в тренді, якщо він не відповідає вашій зоні комфорту. Найважливішим елементом для того, щоб носити принти, є відчуття себе найстильнішою людиною. З правильним підходом ви зможете стильно носити навіть найсміливіші принти.

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