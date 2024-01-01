У Луцьку відійшов у засвіти професор Віктор Шабайкович
Сьогодні, 14:49
Зупинилося серце професора Луцького національного технічного університету Віктора Шабайковича.
Про це повідомляє ЛНТУ.
Колектив ЛНТУ висловлює щирі слова співчуття рідним та близьким професора ЛНТУ Шабайковича Віктора Антоновича.
Із 2022 року доктор технічних наук, професор Віктор Шабайкович вів наукову та педагогічну діяльність на кафедрі прикладної механіки та мехатроніки, з цього ж року був членом спеціалізованої вченої ради. До того тривалий час працював на кафедрі автоматизації та компʼютерно-інтегрованих технологій.
«Глибоко співчуваємо родині, друзям та знайомим із приводу непоправної втрати, сумуємо разом із вами та підтримуємо у годину скорботи. Світла памʼять…» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє ЛНТУ.
Колектив ЛНТУ висловлює щирі слова співчуття рідним та близьким професора ЛНТУ Шабайковича Віктора Антоновича.
Із 2022 року доктор технічних наук, професор Віктор Шабайкович вів наукову та педагогічну діяльність на кафедрі прикладної механіки та мехатроніки, з цього ж року був членом спеціалізованої вченої ради. До того тривалий час працював на кафедрі автоматизації та компʼютерно-інтегрованих технологій.
«Глибоко співчуваємо родині, друзям та знайомим із приводу непоправної втрати, сумуємо разом із вами та підтримуємо у годину скорботи. Світла памʼять…» - йдеться у повідомленні.
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