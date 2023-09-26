У Польщі не виключають, що інцидент із російською ракетою міг бути провокацією кремля





Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Яцек Сєвєра в ефірі TVN24, повідомляє



“Ми маємо достатньо інформації, щоб стверджувати: ракета, яка порушила повітряний простір Польщі, походила з російських систем. Важко припустити, що порушення кордону аж на 40 км було випадковим. Я не виключаю російської провокації, цього не виключають і наші союзники”, - цитує Сєвєру BBN.



За його словами, кремль усвідомлює, що до влади в Польщі прийшла нова адміністрація, яка не керувала країною вісім років і перебуває на етапі вивчення своїх обов’язків щодо політичного управління і контролю над армією.



Голова BBN зазначив, що при владі зараз перебувають інші люди. Відтак, “ризик тестування (росією – ред.) нової влади є високим”.



У цьому контексті він наголосив на необхідності подальшого вдосконалення процедур щодо організації системи управління і командування польською армією у мирний час.



Нагадаємо, що 29 грудня під час наймасштабнішого в 2023 році ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Однак усе вказує на те, що вона не впала, а залишила межі країни у напрямку України. Вона пробула у повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни. Тоді у Польщі теж піднімали у повітря дві пари винищувачів F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Порушення російською ракетою повітряного простору Польщі, що сталося під час масованого обстрілу росією території України 29 грудня минулого року, могло бути свідомою провокацією кремля.Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі (BBN)в ефірі TVN24, повідомляє Укрінформ із посиланням на допис BBN в мережі X.“Ми маємо достатньо інформації, щоб стверджувати: ракета, яка порушила повітряний простір Польщі, походила з російських систем. Важко припустити, що порушення кордону аж на 40 км було випадковим. Я не виключаю російської провокації, цього не виключають і наші союзники”, - цитує Сєвєру BBN.За його словами, кремль усвідомлює, що до влади в Польщі прийшла нова адміністрація, яка не керувала країною вісім років і перебуває на етапі вивчення своїх обов’язків щодо політичного управління і контролю над армією.Голова BBN зазначив, що при владі зараз перебувають інші люди. Відтак, “ризик тестування (росією – ред.) нової влади є високим”.У цьому контексті він наголосив на необхідності подальшого вдосконалення процедур щодо організації системи управління і командування польською армією у мирний час.Нагадаємо, що 29 грудня під час наймасштабнішого в 2023 році ракетного обстрілу України. Однак усе вказує на те, що вона не впала, а залишила межі країни у напрямку України. Вона пробула у повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни. Тоді у Польщі теж піднімали у повітря дві пари винищувачів F-16.

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