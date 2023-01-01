У Польщі впала російська ракета, - ЗМІ

У Польщі впала російська ракета, - ЗМІ
Польський телеканал Republika неофіційно повідомив, що, ймовірно, російська ракета впала на околицях населеного пункту Вожучин-Сахарня Люблінського воєводства 29 грудня.

Про це пише 24 канал.

Зранку 29 грудня під час ракетного обстрілу України сили ППО Польщі зафіксували у своєму повітряному просторі невідомий літальний об'єкт, який потім зник з радарів.
У Польщі впала російська ракета, - ЗМІ

Радіостанція RMF24, посилаючись на дані очевидців, стверджує, що обʼєкт був схожим на ракету і рухався з величезною швидкістю. Вони чули сильний шум і свист.

Наразі польська поліція прочісує місцевість у пошуках об'єкта, який міг впасти. Однак даних, що будь-де на території Польщі трапився вибух, не надходило.

Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомило, що 29 грудня з боку кордону з Україною до повітряного простору увійшов невпізнаний повітряний об'єкт. Він спостерігався силами ППО країни від моменту перетину кордону до зникнення сигналу.

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Теги: ракетна атака, росія
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Коментарі 1
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У Польщі пробують у кума розума. На разі ракети без боєголовок. Потім будуть сравжні вибухи, а вину перекладуть на Україну...
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