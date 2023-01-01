У Польщі впала російська ракета, - ЗМІ





Про це пише



Зранку 29 грудня під час ракетного обстрілу України сили ППО Польщі зафіксували у своєму повітряному просторі невідомий літальний об'єкт, який потім зник з радарів.



Радіостанція RMF24, посилаючись на дані очевидців, стверджує, що обʼєкт був схожим на ракету і рухався з величезною швидкістю. Вони чули сильний шум і свист.



Наразі польська поліція прочісує місцевість у пошуках об'єкта, який міг впасти. Однак даних, що будь-де на території Польщі трапився вибух, не надходило.



Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомило, що 29 грудня з боку кордону з Україною до повітряного простору увійшов невпізнаний повітряний об'єкт. Він спостерігався силами ППО країни від моменту перетину кордону до зникнення сигналу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польський телеканал Republika неофіційно повідомив, що, ймовірно, російська ракета впала на околицях населеного пункту Вожучин-Сахарня Люблінського воєводства 29 грудня.Про це пише 24 канал Зранку 29 грудня під час ракетного обстрілу України сили ППО Польщі зафіксували у своєму повітряному просторі невідомий літальний об'єкт, який потім зник з радарів.Радіостанція RMF24, посилаючись на дані очевидців, стверджує, що обʼєкт був схожимі рухався з величезною швидкістю. Вони чули сильний шум і свист.Наразі польська поліція прочісує місцевість у пошуках об'єкта, який міг впасти. Однак даних, що будь-де на території Польщі трапився вибух, не надходило.Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомило, що 29 грудня з боку кордону з Україною до повітряного простору увійшов невпізнаний повітряний об'єкт. Він спостерігався силами ППО країни від моменту перетину кордону до зникнення сигналу.

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