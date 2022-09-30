На хабарі затримали поліцейського Луцького райуправління





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що це начальник одного з секторів відділу карного розшуку Луцького РУП, якого затримали на взятті хабаря у сумі 5 тисяч доларів.



У правоохоронних органах наразі утримуються від коментарів.

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