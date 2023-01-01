У Луцьку п'яний 62-річний водій зніс дорожню огорожу. ФОТО

У Луцьку нетверезий водій, який наїхав на дорожню огорожу, отримав три протоколи від патрульних.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Учора ввечері, 28 грудня, на лінію 102 надійшло повідомлення від громадянина. Заявник розповів, що став очевидцем того, як на вулиці Глушець водій на автомобілі марки Skoda здійснив наїзд на дорожню конструкцію, що відділяє проїзну частину та тротуар. За його словами, керманич був п’яний.На виклик вирушив екіпаж патрульних. Коли інспектори прибули на місце, то підтвердили усі слова заявника, а у 62-річного винуватця ДТП виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події за допомогою приладу Драгер. Алкотестер показав результат 2, 94 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у майже 15 разів.Правопорушника поліцейські відсторонили від керування. На нього склали три протоколи за:ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів);ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.