На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Володимиром Балем

На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Володимиром Балем
28 грудня у селищі Колки попрощалися із загиблим 24-річним військовослужбовцем Володимиром Балем.

Про це пише газета "Нова доба".

"Загинув Герой 18 грудня 2023 року, потрапивши під ворожий обстріл при виконанні бойового завдання на Запоріжжі. Із 2018 року він проходив службу за контрактом в Національної гвардії України. У Володимира залишилися батьки, дружина і маленька донька… Вічна пам'ять та слава Захиснику України! Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Володимиром Балем
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Володимиром Балем
На Волині попрощалися з 24-річним Героєм Володимиром Балем

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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