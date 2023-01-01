Ракетна атака: кількість постраждалих у Києві зросла до 28

ранкової атаки на столицю 29 грудня постраждали 28 осіб. Вже відомо про одного загиблого.



Про це у телеграмі повідомляє Київська міська держадміністрація.



25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом – медики надали допомогу на місці.



З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок29 грудня постраждали 28 осіб. Вже відомо про одного загиблого.Про це у телеграмі повідомляє Київська міська держадміністрація.25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом – медики надали допомогу на місці.З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію