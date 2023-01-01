Ракетна атака: кількість постраждалих у Києві зросла до 28
Сьогодні, 12:45
Унаслідок ранкової атаки на столицю 29 грудня постраждали 28 осіб. Вже відомо про одного загиблого.
Про це у телеграмі повідомляє Київська міська держадміністрація.
25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом – медики надали допомогу на місці.
З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває.
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Про це у телеграмі повідомляє Київська міська держадміністрація.
25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом – медики надали допомогу на місці.
З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває.
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