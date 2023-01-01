Ракетна атака: кількість постраждалих у Києві зросла до 28

Ракетна атака: кількість постраждалих у Києві зросла до 28
Унаслідок ранкової атаки на столицю 29 грудня постраждали 28 осіб. Вже відомо про одного загиблого.

Про це у телеграмі повідомляє Київська міська держадміністрація.

25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом – медики надали допомогу на місці.
Ракетна атака: кількість постраждалих у Києві зросла до 28

З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває.
Ракетна атака: кількість постраждалих у Києві зросла до 28
Ракетна атака: кількість постраждалих у Києві зросла до 28
Ракетна атака: кількість постраждалих у Києві зросла до 28
Ракетна атака: кількість постраждалих у Києві зросла до 28

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Теги: ракетна атака, росія
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