У Києві внаслідок ракетного удару росії загинули двоє людей
Сьогодні, 10:26
У Києві з-під завалів складу дістали тіло загиблого: загальна кількість постраждалих зросла до 17.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики", - йдеться в повідомленні.
КМВА повідомила, що в столиці вже 17 постраждалих.
"Наслідки ракетної атаки. За попередніми даними, в столиці вже 17-ть постраждалих. Інформація уточнюється та оновлюється", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
Згодом у КМВА уточнили, що виявлено 2-х загиблих та 18-ть поранених.
Головне фото - ілюстративне.
Нагадаємо, що сьогодні, 29 грудня, загарбницька росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві зафіксовано падіння уламків в кількох районах.
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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики", - йдеться в повідомленні.
КМВА повідомила, що в столиці вже 17 постраждалих.
"Наслідки ракетної атаки. За попередніми даними, в столиці вже 17-ть постраждалих. Інформація уточнюється та оновлюється", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
Згодом у КМВА уточнили, що виявлено 2-х загиблих та 18-ть поранених.
Головне фото - ілюстративне.
Нагадаємо, що сьогодні, 29 грудня, загарбницька росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві зафіксовано падіння уламків в кількох районах.
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