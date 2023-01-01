У Києві внаслідок ракетного удару росії загинули двоє людей





Про це Віталій Кличко.



"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики", - йдеться в повідомленні.



КМВА повідомила, що в столиці вже 17 постраждалих.



"Наслідки ракетної атаки. За попередніми даними, в столиці вже 17-ть постраждалих. Інформація уточнюється та оновлюється", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.



Згодом у КМВА уточнили, що виявлено 2-х загиблих та 18-ть поранених.



Головне фото - ілюстративне.



Нагадаємо, що сьогодні, 29 грудня, загарбницька росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві зафіксовано падіння уламків в кількох районах.

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