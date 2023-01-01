Росія випустила близько 110 ракет, – Зеленський

Росія випустила близько 110 ракет, – Зеленський
Рф випустила по Україні приблизно 110 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста.

"Сьогодні росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито.

На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим.

Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде", - наголосив президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 грудня, загарбницька росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві зафіксовано падіння уламків в кількох районах.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО
Сьогодні, 11:13
Волинська тероборона відбила атаки загарбників на сході: показали відео
Сьогодні, 11:11
Росія випустила близько 110 ракет, – Зеленський
Сьогодні, 10:50
Минулої доби захисники знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 10:40
У Києві внаслідок ракетного удару росії загинули двоє людей
Сьогодні, 10:26
Схожі новини
Українські захисники знищили 87 ракет та 27 безпілотників, - Залужний Українські захисники знищили 87 ракет та 27 безпілотників, - Залужний
Сьогодні, 11:26
Минулої доби захисники знищили ще 850 російських окупантів Минулої доби захисники знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 10:40
674 доба війни: яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту 674 доба війни: яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту
Сьогодні, 10:15
«Стільки цілей одночасно на нашому моніторі – ми ще не бачили», – Ігнат про масовану атаку рф «Стільки цілей одночасно на нашому моніторі – ми ще не бачили», – Ігнат про масовану атаку рф
Сьогодні, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Сьогодні, 11:47
 0
Під колесами трактора на Волині загинув чоловік
Сьогодні, 11:39
 0
Українські захисники знищили 87 ракет та 27 безпілотників, - Залужний
Сьогодні, 11:26
 0
У Луцьку 28-річний водій збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 11:24
 0
Ракетний удар по Одесі: троє загиблих та 15 поранених. ФОТО
Сьогодні, 11:13
 0
Медіа
відео
1/8