У Києві від російських обстрілів пошкоджені будинки і метро: є загорання, під завалами – люди





Про це Віталій Кличко.



"У Подільському районі палає складське приміщення. Всі служби на місці. Наразі 5 постраждалих у столиці. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та двох - у Шевченківському", - йдеться в повідомленні.



Кличко зазначив, що вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.



"Наразі 7 госпіталізованих у столиці. 5 із них- у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику", - наголосив Кличко.



Згодом він повідомив, що орієнтовно троє людей - під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.



Нагадаємо, що у Львові росія поцілила у житловий будинок: є постраждалі.

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