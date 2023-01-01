У Києві від російських обстрілів пошкоджені будинки і метро: є загорання, під завалами – люди

У Києві від російських обстрілів пошкоджені будинки і метро: є загорання, під завалами – люди
Сьогодні, 29 грудня, загарбницька росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві зафіксовано падіння уламків в кількох районах.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Подільському районі палає складське приміщення. Всі служби на місці. Наразі 5 постраждалих у столиці. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та двох - у Шевченківському", - йдеться в повідомленні.

Кличко зазначив, що вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

"Наразі 7 госпіталізованих у столиці. 5 із них- у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику", - наголосив Кличко.

Згодом він повідомив, що орієнтовно троє людей - під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що у Львові росія поцілила у житловий будинок: є постраждалі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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