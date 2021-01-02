Цар звірів на головній обкладинці: Луцький зоопарк випустив календар на 2024 рік

Цар звірів на головній обкладинці: Луцький зоопарк випустив календар на 2024 рік
Луцький зоопарк випустив новий настінний календар зі світлинами своїх мешканців на 2024 рік. Тварин для календаря знімали фотографи й працівники звіринця, над його створенням працювали орієнтовно два місяці.

Як розповіла Суспільному директорка звіринця Людмила Денисенко, календар має 12 сторінок формату А3.

Цьогоріч на головній обкладинці розмістили світлину лева Ніка, який раніше жив у зоопарку.

"2024 рік – рік Дракона, дракона немає у колекції Луцького зоопарку. Вирішили саме царя звірів поставити на першу сторінку нашого календаря. Ми хочемо людям, які не можуть відвідати наш зоопарк, щоб вони подивилися, яка в нас є багата колекція", — говорить керівниця зоопарку.

На першій "січневій" сторінці календаря — фотографія лисиці сангло на ім'я Арія. На останній сторінці, додала Людмила Денисенко, розмістили знімки тих тварин, котрі не увійшли в загальні світлини на кожен місяць на календарі.

"Якщо це йдуть зимові місяці, то ми обирали навіть рослинність, чи квіти, які цвітуть саме зимою, у сніг. Якщо це осінь — це парад хризантем. На останній сторінці також є інформація про зоопарк, де ми розташовані", — каже директорка звіринця.

Не вперше відвідала Луцький зоопарк житомирянка Тамара Костюченко, яка приїхала в обласний центр Волині в гості до рідних. "Дуже гарний календар, дуже гарні тваринки, гарна якість, доступна, щоб розглянути кожну деталь на тваринці. Для діток загалом дуже гарний", — сказала жінка.

1 січня Луцький зоопарк, каже його директорка Людмила Денисенко, має традицію: дарувати відвідувачам, які завітають цього дня в зоопарк, новий календар.

Цьогоріч це вже дев’ятий випуск календаря, у який внесли нову дату — Міжнародний день людини із синдромом Дауна 21 березня. Наклад календарів становить 400 штук. Він платний та реалізується на території звіринця.

Усі календарі виготовили за кошти, що заробило комунальне підприємство "Луцький зоопарк" впродовж року, додала керівниця звіринця Людмила Денисенко.

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Теги: календар, зоопарк
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