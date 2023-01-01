Українцям почали надходити повістки в «Дії»: у ТЦК все пояснили

Українці почали отримувати сповіщення про повістку в "Дії". У територіальних центрах комплектації пояснили, що це черговий російський фейк.Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Житомирського обласного ТЦК СП у Facebook.У соцмережах почали з'являтися скриншоти повісток у "Дії". Повідомляється, що вони нібито надійшли через застосунок від Житомирського ТЦК СП. Однак ця інформація не відповідає дійсності."Це фейк російської пропаганди, який особливо активно розповсюджується у телеграм-каналах ворога. Житомирський обласний ТЦК та СП, як будь-який інший ТЦК, не використовує "Дію" для оповіщення громадян", - пояснюють у відомстві.Там також додають, що така кампанія агресора, спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні та зриву мобілізації.Зазначимо, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про повістки в "Дії" в інтерв'ю РБК-Україна."Поки я працюю в Міністерстві, я дотримуюся своїх слів. Можу вам впевнено сказати, що повісток у "Дії" не буде", - сказав він.