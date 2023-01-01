Українцям почали надходити повістки в «Дії»: у ТЦК все пояснили

Українцям почали надходити повістки в «Дії»: у ТЦК все пояснили
Українці почали отримувати сповіщення про повістку в "Дії". У територіальних центрах комплектації пояснили, що це черговий російський фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Житомирського обласного ТЦК СП у Facebook.

У соцмережах почали з'являтися скриншоти повісток у "Дії". Повідомляється, що вони нібито надійшли через застосунок від Житомирського ТЦК СП. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Це фейк російської пропаганди, який особливо активно розповсюджується у телеграм-каналах ворога. Житомирський обласний ТЦК та СП, як будь-який інший ТЦК, не використовує "Дію" для оповіщення громадян", - пояснюють у відомстві.

Українцям почали надходити повістки в «Дії»: у ТЦК все пояснили


Там також додають, що така кампанія агресора, спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні та зриву мобілізації.

Чи будуть повістки через "Дію"

Зазначимо, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про повістки в "Дії" в інтерв'ю РБК-Україна.

"Поки я працюю в Міністерстві, я дотримуюся своїх слів. Можу вам впевнено сказати, що повісток у "Дії" не буде", - сказав він.

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Теги: повістка, дія
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