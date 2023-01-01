Переселенець відмовився від мобілізації, бо його батько живе в окупації: чи покарали чоловіка
Сьогодні, 03:05
У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили переселенця із Запорізької області, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Теребовлянського районного суду Тернопільської області, інформує ТСН.
За даними суду, переселенець із Запорізької області у травні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був 6 червня прийти до військкомату, проте ухилився.
На суді чоловік підтвердив, що був придатний до служби в ЗСУ та отримав повістку, проте не прийшов до військкомату на вказаний час. Свій вчинок він пояснив особистими міркуваннями, які "пов`язані із безпекою його батька, що залишився проживати на окупованій території внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України".
Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Теребовлянського районного суду Тернопільської області, інформує ТСН.
За даними суду, переселенець із Запорізької області у травні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був 6 червня прийти до військкомату, проте ухилився.
На суді чоловік підтвердив, що був придатний до служби в ЗСУ та отримав повістку, проте не прийшов до військкомату на вказаний час. Свій вчинок він пояснив особистими міркуваннями, які "пов`язані із безпекою його батька, що залишився проживати на окупованій території внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України".
Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі.
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