У місті на Волині встановили ялинку з відпрацьованих снарядів





Це гільзи від артилерійських снарядів і тубуси протитанкової зброї, – пише



Ялинку встановили волонтери як нагадування українцям про війну та з метою збору коштів для 14 ОМБр та 100 ОБР ТРО.



«Долучайтесь! Картка ПриватБанк: 5168 7520 8056 3151 – Фісаюк О.М.», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську на «стометрівці» з’явилася ялинка з відстріляних снарядів.Це гільзи від артилерійських снарядів і тубуси протитанкової зброї, – пише БУГ Ялинку встановили волонтери як нагадування українцям про війну та з метою збору коштів для 14 ОМБр та 100 ОБР ТРО.«Долучайтесь! Картка ПриватБанк: 5168 7520 8056 3151 –.», – йдеться у дописі.

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