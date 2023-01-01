У місті на Волині встановили ялинку з відпрацьованих снарядів
Сьогодні, 01:30
У Нововолинську на «стометрівці» з’явилася ялинка з відстріляних снарядів.
Це гільзи від артилерійських снарядів і тубуси протитанкової зброї, – пише БУГ.
Ялинку встановили волонтери як нагадування українцям про війну та з метою збору коштів для 14 ОМБр та 100 ОБР ТРО.
«Долучайтесь! Картка ПриватБанк: 5168 7520 8056 3151 – Фісаюк О.М.», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Це гільзи від артилерійських снарядів і тубуси протитанкової зброї, – пише БУГ.
Ялинку встановили волонтери як нагадування українцям про війну та з метою збору коштів для 14 ОМБр та 100 ОБР ТРО.
«Долучайтесь! Картка ПриватБанк: 5168 7520 8056 3151 – Фісаюк О.М.», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині встановили ялинку з відпрацьованих снарядів
Сьогодні, 01:30
29 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині відкрили ще один клас безпеки
28 грудень, 23:11
Волинські патрульні розшукали майже 95% водіїв, які втекли з місця ДТП
28 грудень, 22:46