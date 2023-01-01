У місті на Волині встановили ялинку з відпрацьованих снарядів

У місті на Волині встановили ялинку з відпрацьованих снарядів
У Нововолинську на «стометрівці» з’явилася ялинка з відстріляних снарядів.

Це гільзи від артилерійських снарядів і тубуси протитанкової зброї, – пише БУГ.

Ялинку встановили волонтери як нагадування українцям про війну та з метою збору коштів для 14 ОМБр та 100 ОБР ТРО.

«Долучайтесь! Картка ПриватБанк: 5168 7520 8056 3151 – Фісаюк О.М.», – йдеться у дописі.

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Теги: ялинка, снаряди
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