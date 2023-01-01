Волинським тероборонівцям благодійники купили вантажівку і чотири позашляховики

Волинським тероборонівцям благодійники купили вантажівку і чотири позашляховики
Для потреб Волинської бригади тероборони купили нову повнопривідну вантажівку-самоскид Mercedes-Benz Arocs, а також чотири позашляховики Mitsubishi. Придбали усе коштом Ківерцівської громади

Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Понад тисячу кілометрів з Волині на Донбас вантажний автомобіль долав не з порожнім кузовом. Його по самісіньку зав’язку "запакували" пиломатеріалами, паливними брикетами для бліндажних пічок та смаколиками – а на додачу прихопили ще й такий потрібний на фронті квадрокоптер", – йдеться у повідомленні.

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Теги: волинська тероборона, допомога
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