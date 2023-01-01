На Волині відкрили ще один клас безпеки
28 грудень, 23:11
На базі Любомльського ліцею №3 відкрився клас безпеки.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Відтепер уроки з безпеки життєдіяльності для вихованців навчального закладу стануть ще більш інтерактивними. Це 33-й клас безпеки у Ковельському районі.
До першого безпекового заняття у класі долучилися рятувальники й поліцейські. Діти засвоювали важливі вимоги безпеки під час квестів, вікторин та тематичних завдань.
Такі класи мають вкрай важливе значення, адже знання з безпеки для підростаючого покоління - запорука успішного та безпечного майбутнього країни.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Відтепер уроки з безпеки життєдіяльності для вихованців навчального закладу стануть ще більш інтерактивними. Це 33-й клас безпеки у Ковельському районі.
До першого безпекового заняття у класі долучилися рятувальники й поліцейські. Діти засвоювали важливі вимоги безпеки під час квестів, вікторин та тематичних завдань.
Такі класи мають вкрай важливе значення, адже знання з безпеки для підростаючого покоління - запорука успішного та безпечного майбутнього країни.
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