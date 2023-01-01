На Волині відкрили ще один клас безпеки

На базі Любомльського ліцею №3 відкрився клас безпеки.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Відтепер уроки з безпеки життєдіяльності для вихованців навчального закладу стануть ще більш інтерактивними. Це 33-й клас безпеки у Ковельському районі.До першого безпекового заняття у класі долучилися рятувальники й поліцейські. Діти засвоювали важливі вимоги безпеки під час квестів, вікторин та тематичних завдань.Такі класи мають вкрай важливе значення, адже знання з безпеки для підростаючого покоління - запорука успішного та безпечного майбутнього країни.