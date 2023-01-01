На Волині судили чоловіка, який підробив посвідчення про відстрочку і намагався виїхати за кордон

На Волині судили чоловіка, який підробив посвідчення про відстрочку і намагався виїхати за кордон
Володимир-Волинський міський суд оштрафував 29-річного чоловіка за підроблений документ, що дає право виїзду за кордон. Із фальшивим посвідченням про відстрочку з військової служби чоловік хотів виїхати за кордон через пункт пропуску "Устилуг".

Як сказано у вироку суду, на початку листопада 2023-го чоловік у себе вдома завантажив в інтернеті бланк посвідчення про відстрочку на військову службу, інформує Суспільне.

У графічному редакторі він вніс свої особисті дані, а також неправдиві відомості, що дають право відстрочки на пів року. Після цього готовий документ роздрукував на кольоровому принтері.

14 листопада під час проходження контролю в "Устилузі" 29-річний чоловік надав прикордонникам посвідчення про відстрочку, які його викрили.

Судове засідання провели без присутності обвинуваченого, який у досудовому порядку свою вину визнав. Володимир-Волинський міський суд оголосив чоловіка винним за статтею про підроблення документів і призначив покарання у вигляді 4 250 гривень штрафу.

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Теги: суд, ухилянт
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