На Волині судили чоловіка, який підробив посвідчення про відстрочку і намагався виїхати за кордон





Як сказано у вироку суду, на початку листопада 2023-го чоловік у себе вдома завантажив в інтернеті бланк посвідчення про відстрочку на військову службу, інформує



У графічному редакторі він вніс свої особисті дані, а також неправдиві відомості, що дають право відстрочки на пів року. Після цього готовий документ роздрукував на кольоровому принтері.



14 листопада під час проходження контролю в "Устилузі" 29-річний чоловік надав прикордонникам посвідчення про відстрочку, які його викрили.



Судове засідання провели без присутності обвинуваченого, який у досудовому порядку свою вину визнав. Володимир-Волинський міський суд оголосив чоловіка винним за статтею про підроблення документів і призначив покарання у вигляді 4 250 гривень штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир-Волинський міський суд оштрафував 29-річного чоловіка за підроблений документ, що дає право виїзду за кордон. Із фальшивим посвідченням про відстрочку з військової служби чоловік хотів виїхати за кордон через пункт пропуску "Устилуг".Як сказано у вироку суду, на початку листопада 2023-го чоловік у себе вдома завантажив в інтернеті бланк посвідчення про відстрочку на військову службу, інформує Суспільне У графічному редакторі він вніс свої особисті дані, а також неправдиві відомості, що дають право відстрочки на пів року. Після цього готовий документ роздрукував на кольоровому принтері.14 листопада під час проходження контролю в "Устилузі" 29-річний чоловік надав прикордонникам посвідчення про відстрочку, які його викрили.Судове засідання провели без присутності обвинуваченого, який у досудовому порядку свою вину визнав. Володимир-Волинський міський суд оголосив чоловіка винним за статтею про підроблення документів і призначив покарання у вигляді 4 250 гривень штрафу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію