У Луцьку авто збило чоловіка на пішохідному переході
Сьогодні, 20:45
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 грудня близько 19:00 на вулиці Карпенка-Карого.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, чоловік раптово вибіг на пішохідний перехід, водій не мав часу зреагувати.
На місце події відразу викликали швидку і слідчо-оперативну групу.
Чоловіка госпіталізували у медичний заклад. Він був у свідомості.
Відомо, що постраждалий житель села Чаруків 1985 року народження.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, чоловік раптово вибіг на пішохідний перехід, водій не мав часу зреагувати.
На місце події відразу викликали швидку і слідчо-оперативну групу.
Чоловіка госпіталізували у медичний заклад. Він був у свідомості.
Відомо, що постраждалий житель села Чаруків 1985 року народження.
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