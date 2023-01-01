У Луцьку авто збило чоловіка на пішохідному переході

У Луцьку авто збило чоловіка на пішохідному переході
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 грудня близько 19:00 на вулиці Карпенка-Карого.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків, чоловік раптово вибіг на пішохідний перехід, водій не мав часу зреагувати.

На місце події відразу викликали швидку і слідчо-оперативну групу.

Чоловіка госпіталізували у медичний заклад. Він був у свідомості.

Відомо, що постраждалий житель села Чаруків 1985 року народження.

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Теги: ДТП, Луцьк
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