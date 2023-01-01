У Луцьку авто збило чоловіка на пішохідному переході





Про це Інформаційному агентству



Зі слів свідків, чоловік раптово вибіг на пішохідний перехід, водій не мав часу зреагувати.



На місце події відразу викликали швидку і слідчо-оперативну групу.



Чоловіка госпіталізували у медичний заклад. Він був у свідомості.



Відомо, що постраждалий житель села Чаруків 1985 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 грудня близько 19:00 на вулиці Карпенка-Карого.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків, чоловік раптово вибіг на пішохідний перехід, водій не мав часу зреагувати.На місце події відразу викликали швидку і слідчо-оперативну групу.Чоловіка госпіталізували у медичний заклад. Він був у свідомості.Відомо, що постраждалий житель села Чаруків 1985 року народження.

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