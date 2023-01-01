В Україні значно подорожчає видача прав водія, складання іспитів та реєстрація авто
Сьогодні, 21:42
Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 грудня 2023 року № 1386.
Зокрема, збільшується вартість послуг Територіальних органі з надання сервісних послуг МВС:
- Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами - з 26 гривень до 230 гривень,
- Прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень,
- Прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень,
- Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 гривень до 350 гривень.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 грудня 2023 року № 1386.
Зокрема, збільшується вартість послуг Територіальних органі з надання сервісних послуг МВС:
- Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами - з 26 гривень до 230 гривень,
- Прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень,
- Прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень,
- Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 гривень до 350 гривень.
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