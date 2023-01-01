Волинські патрульні розшукали майже 95% водіїв, які втекли з місця ДТП

На Волині від початку 2023 року поліцейські зафіксували 269 ДТП, в яких один з учасників залишив місце події. Особи 255 керманичів працівники відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП встановили та притягнули до відповідальності.Ще 14 громадян інспектори встановлюють. Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.Поліцейську закликають не забувати, що покидати місце ДТП — заборонено. Це стосується не лише водіїв, а й інших учасників дорожнього руху, які причетні до автопригоди.Таке правопорушення, згідно зі ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП, передбачає штраф в розмірі 3 400 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років або адміністративний арешт.