На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Ярмошук

Після двох місяців служби на війні неподалік Бахмута загинув Герой з ВолиніПро це повідомила у волонтерській групі Любомльщини у Фейсбуку користувачка"Ще одну невимовно болючу звістку отримала родина з с. Згорани…Микола Володимирович прослужив трохи більше двох місяців, і віддав своє життя в н.п. Брестове Бахмутського р-ну.Він був прекрасним, добрим, люблячим татком та чоловіком. Він був дуже добрим та чуйним і до оточуючих. Разом з дружиною вони виховали трьох прекрасних дітей, якими без перебільшення можна і треба пишатися", - йдеться у дописі.