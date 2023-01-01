На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Ярмошук
Сьогодні, 20:25
Після двох місяців служби на війні неподалік Бахмута загинув Герой з Волині Микола Ярмошук.
Про це повідомила у волонтерській групі Любомльщини у Фейсбуку користувачка Катя Демянчук.
"Ще одну невимовно болючу звістку отримала родина з с. Згорани…Микола Володимирович прослужив трохи більше двох місяців, і віддав своє життя в н.п. Брестове Бахмутського р-ну.
Він був прекрасним, добрим, люблячим татком та чоловіком. Він був дуже добрим та чуйним і до оточуючих. Разом з дружиною вони виховали трьох прекрасних дітей, якими без перебільшення можна і треба пишатися", - йдеться у дописі.
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Про це повідомила у волонтерській групі Любомльщини у Фейсбуку користувачка Катя Демянчук.
"Ще одну невимовно болючу звістку отримала родина з с. Згорани…Микола Володимирович прослужив трохи більше двох місяців, і віддав своє життя в н.п. Брестове Бахмутського р-ну.
Він був прекрасним, добрим, люблячим татком та чоловіком. Він був дуже добрим та чуйним і до оточуючих. Разом з дружиною вони виховали трьох прекрасних дітей, якими без перебільшення можна і треба пишатися", - йдеться у дописі.
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