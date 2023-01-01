Довіра українців до телемарафону «Єдині новини» падає





Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, пишуть



Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник знизився до 43%.



Водночас до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону (решта 19% мають невизначене ставлення).



Соціологи зазначають, що попри це, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).



Ті, хто не довіряє Володимиру Зеленському, значно критичніші до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє президенту, "Єдиним новинам" довіряють 52% (не довіряють – 29%, не визначилися – 19%).



Кількість населення, яка довіряє "Єдиним новинам", у всіх регіонах приблизно однакова − 42-44%.



Нагадаємо, майже 70% українців, які виїхали за кордон на тлі війни, планують повернутися на Батьківщину після завершення військових дій.



Довідково:



Упродовж 4-10 грудня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого були додані запитання щодо довіри телемарафону «Єдині новини». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.



Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.



За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. КМІС раніше наводив фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах «воєнного часу».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Довіра мешканців України до телемарафону "Єдині новини" знижується. Починаючи з травня 2022 року вона впала на 26%.Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, пишуть Тексти Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник знизився до 43%.Водночас до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону (решта 19% мають невизначене ставлення).Соціологи зазначають, що попри це, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).Ті, хто не довіряєу, значно критичніші до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє президенту, "Єдиним новинам" довіряють 52% (не довіряють – 29%, не визначилися – 19%).Кількість населення, яка довіряє "Єдиним новинам", у всіх регіонах приблизно однакова − 42-44%.Нагадаємо, майже 70% українців, які виїхали за кордон на тлі війни,після завершення військових дій.

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