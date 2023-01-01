Волинські голубці потрапили до культурної спадщини України
Сьогодні, 18:52
До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України від Волинської області було внесено страву «Голубці».
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний науково-методичний центр культури.
Волинь приєдналася до списку областей, на теренах яких побутує елемент НКС приготування української традиційної страви «Голубці», що вже раніше був внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Окрім того, до Національного переліку додався ще один елемент НКС від Волині «Традиційне ткацтво у Камінь-Каширській громаді».
Фактично, до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України від Волині внесено вже три елементи НКС: «Соломоплетіння та народна флористика Турійщини», приготування української традиційної страви «Голубці» та «Традиційне ткацтво у Камінь-Каширській громаді».
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний науково-методичний центр культури.
Волинь приєдналася до списку областей, на теренах яких побутує елемент НКС приготування української традиційної страви «Голубці», що вже раніше був внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Окрім того, до Національного переліку додався ще один елемент НКС від Волині «Традиційне ткацтво у Камінь-Каширській громаді».
Фактично, до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України від Волині внесено вже три елементи НКС: «Соломоплетіння та народна флористика Турійщини», приготування української традиційної страви «Голубці» та «Традиційне ткацтво у Камінь-Каширській громаді».
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