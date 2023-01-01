Волинь - у ТОП-10 «найкорумпованіших» областей за версією НАЗК
Сьогодні, 18:30
Волинь потрапила до першої десятки регіонів за кількістю записів до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Національного агенства з питань запобігання корупції.
Дані оприлюднено на офіційному сайті НАЗК.
За даними НАЗК медіа склали неофіційний рейтинг найкорумпованіших областей за кількістю записів у реєстрі корупційних правопорушень з 1 січня 2023 року по 25 грудня 2023 року. Перше місце посіла Львівська область.
Волинь потрапила до першої десятки анти рейтингу.
В нашій області зареєстровано 111 записів. З них:
- за судовими рішеннями – 108
- за Кримінальним кодексом – 79
- за КУпАП – 29
На другому місці – Дніпропетровщина і Київщина (по 219 записів). Далі – Одеська область – 217 записів.
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Дані оприлюднено на офіційному сайті НАЗК.
За даними НАЗК медіа склали неофіційний рейтинг найкорумпованіших областей за кількістю записів у реєстрі корупційних правопорушень з 1 січня 2023 року по 25 грудня 2023 року. Перше місце посіла Львівська область.
Волинь потрапила до першої десятки анти рейтингу.
В нашій області зареєстровано 111 записів. З них:
- за судовими рішеннями – 108
- за Кримінальним кодексом – 79
- за КУпАП – 29
На другому місці – Дніпропетровщина і Київщина (по 219 записів). Далі – Одеська область – 217 записів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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