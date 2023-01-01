Волинь - у ТОП-10 «найкорумпованіших» областей за версією НАЗК

Волинь - у ТОП-10 «найкорумпованіших» областей за версією НАЗК
Волинь потрапила до першої десятки регіонів за кількістю записів до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Національного агенства з питань запобігання корупції.

Дані оприлюднено на офіційному сайті НАЗК.

За даними НАЗК медіа склали неофіційний рейтинг найкорумпованіших областей за кількістю записів у реєстрі корупційних правопорушень з 1 січня 2023 року по 25 грудня 2023 року. Перше місце посіла Львівська область.
Волинь - у ТОП-10 «найкорумпованіших» областей за версією НАЗК

Волинь потрапила до першої десятки анти рейтингу.
Волинь - у ТОП-10 «найкорумпованіших» областей за версією НАЗК

В нашій області зареєстровано 111 записів. З них:

- за судовими рішеннями – 108
- за Кримінальним кодексом – 79
- за КУпАП – 29

На другому місці – Дніпропетровщина і Київщина (по 219 записів). Далі – Одеська область – 217 записів.

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Теги: корупція, Волинь
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