Корупція на Волинській митниці: викрили схему контрабандистів, які обдурили державу на пів мільярда гривень





Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 20 листопада 2023 року, передає



8 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що припинили діяльність злочинної організації, яка за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту через Волинську митницю, заподіяла державі збитків на понад 475 млн грн.



Таким чином з Євросоюзу в Україну потрапляла дороговартісна комп’ютерна техніка і телефони, здебільшого компанії «Apple».



За даними слідства, у групі контрабандистів були залучені до півтора десятка осіб. Підозри оголошено п’ятьом співробітникам Волинської митниці та п’ятьом фізичним особам. Один зі співучасників пішов на співпрацю зі слідством і дав свідчення. Ключовими особами злочинної організації нібито були колишній співробітник правоохоронних органів і директор брокерської фірми «СІА-Брок». Ця компанія, як раніше писала «Сила правди», у серпні 2012 року отримала в оренду приміщення на пункті пропуску «Ягодин».



Зафіксовані правоохоронцями злочини і порушення стосуються 2017-2019 років. У той час Волинську митницю очолював Віктор Кривіцький. До слова, його нині судять в рамках іншого кримінального провадження.



Викриттю злочинної схеми, за інформацією НАБУ, сприяло Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне антикорупційне бюро України розслідує масштабну оборудку на Волинській митниці. Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка протягом трьох років займалась контрабандою комп’ютерної техніки і телефонів. За версією слідства, у схемі були залучені щонайменше п’ять посадовців Волинської митниці, а також брокерська фірма.Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 20 листопада 2023 року, передає Сила правди 8 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що припинили діяльність злочинної організації, яка за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту через Волинську митницю, заподіяла державі збитків на понад 475 млн грн.Таким чином з Євросоюзу в Україну потрапляла дороговартісна комп’ютерна техніка і телефони, здебільшого компанії «Apple».За даними слідства, у групі контрабандистів були залучені до півтора десятка осіб. Підозри оголошено п’ятьом співробітникам Волинської митниці та п’ятьом фізичним особам. Один зі співучасників пішов на співпрацю зі слідством і дав свідчення. Ключовими особами злочинної організації нібито були колишній співробітник правоохоронних органів і директор брокерської фірми «СІА-Брок». Ця компанія, як раніше писала «Сила правди», у серпні 2012 року отримала в оренду приміщення на пункті пропуску «Ягодин».Зафіксовані правоохоронцями злочини і порушення стосуються 2017-2019 років. У той час Волинську митницю очолював Віктор Кривіцький. До слова, його нині судять в рамках іншого кримінального провадження.Викриттю злочинної схеми, за інформацією НАБУ, сприяло Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща.

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