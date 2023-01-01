Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня





Про це повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології у своєму телеграм-каналі.



У понеділок, 25 грудня, буде хмарно. Вночі сніг з переходом в дощ, вдень дощ. Місцями ожеледиця. Вночі подекуди слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.



Крім того, синоптики попереджають про пориви західного вітру до 15-20 метрів за секунду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, якою буде погода у понеділок, 25 грудня, на Різдво.Про це повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології у своєму телеграм-каналі.У понеділок, 25 грудня, буде хмарно. Вночі сніг з переходом в дощ, вдень дощ. Місцями ожеледиця. Вночі подекуди слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.Крім того, синоптики попереджають про пориви західного вітру до 15-20 метрів за секунду.

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