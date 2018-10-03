В Україні продовжує дорожчати морква: чому

В Україні продовжує дорожчати морква: чому
З початку грудня в Україні зростають ціни на моркву. Активні темпи торгівлі в останні два тижні тільки зміцнювали раніше встановлені позитивні цінові тенденції в даному сегменті ринку.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit, пише Дзеркало тижня.

Так, станом на 23 грудня, українські виробники відвантажували якісну моркву в діапазоні 11-15 грн/кг ($0,29-0,40/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого звітного тижня.

Галузеві експерти зазначили, що тенденція зростання цін відзначається виключно в сегменті моркви високої якості, яку закуповують для подальшого зберігання.

Учасники ринку пояснили, що головним драйвером цінового зростання в сегменті моркви став підвищений попит на дану продукцію напередодні новорічних свят.

«Оптові компанії та роздрібні мережі формують запаси цих коренеплодів і готові переглядати закупівельні ціни в бік підвищення, але тільки виключно для продукції високої якості», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що зараз ціна на моркву в Україні в середньому на 25% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Експерти не виключають подальшого зростання цін у сегменті якісної моркви й найближчим часом. У своїх прогнозах вони спиралися на поступове зменшення обсягів саме якісної моркви в сховищах у місцевих виробників.

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Теги: морква, ціни
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