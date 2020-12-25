Бійці 100-ої бригади ТрО привітали з Різдвом та показали, які подарунки підготували ворогу

Військові із 100-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ привітали волинян з Різдвом, показали, як облаштували бліндажі до свята та що підготували ворогу.Відео із вітанням бійці опублікували на сторінці у фейсбуці."Різдвяна зірка на небо вийде,Малий Ісусик до дітей прийде.Малий Ісусик, Божа Дитинка,Буде Святвечір, буде ялинка......І буде Перемога - бо інакше просто не може бути!", - йдеться у дописі.У відео також видно розмальовані святковими кольорами "подарунки" для окупантів.