Бійці 100-ої бригади ТрО привітали з Різдвом та показали, які подарунки підготували ворогу
Сьогодні, 16:16
Військові із 100-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ привітали волинян з Різдвом, показали, як облаштували бліндажі до свята та що підготували ворогу.
Відео із вітанням бійці опублікували на сторінці у фейсбуці.
"Різдвяна зірка на небо вийде,
Малий Ісусик до дітей прийде.
Малий Ісусик, Божа Дитинка,
Буде Святвечір, буде ялинка...
...І буде Перемога - бо інакше просто не може бути!", - йдеться у дописі.
У відео також видно розмальовані святковими кольорами "подарунки" для окупантів.
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Відео із вітанням бійці опублікували на сторінці у фейсбуці.
"Різдвяна зірка на небо вийде,
Малий Ісусик до дітей прийде.
Малий Ісусик, Божа Дитинка,
Буде Святвечір, буде ялинка...
...І буде Перемога - бо інакше просто не може бути!", - йдеться у дописі.
У відео також видно розмальовані святковими кольорами "подарунки" для окупантів.
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