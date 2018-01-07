Коли колядувати, щедрувати та посівати за новим календарем
Сьогодні, 14:58
Цієї зими українці вперше відзначають зимові свята за новим календарем.
Відколи Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий стиль, дати нерухомих свят для обох конфесій змістилися на 13 днів, - пише Українська правда.
Різдво тепер припадає на 25 грудня, а отже й дати, коли треба колядувати, щедрувати та посівати, теж змінилися.
Коли колядувати?
Коляда починається у переддень Різдва, тобто у Святвечір, який тепер відзначають 24 грудня.
А от закінчували колядувати завжди по-різному.
У Православній Церкві України розповіли, що в українців склалася масова традиція колядувати три дні.
Однак, за церковною традицією, колядувати можна до Богоявлення – за новим стилем його відзначають 14 січня.
Коли щедрувати?
Тепер Меланки припадає на 31 грудня, а тому і щедрувати потрібно ввечері цього дня.
Зазвичай у цей день дівчата щедрують звечора і до опівночі, а хлопці вбираються у костюми Маланки, Василя, Цигана, Смерті, Кози та інших фольклорних персонажів і "водять Меланку".
Коли посівати?
Раніше в Україні посівали у переддень Святого Василя, тобто вранці 14 січня.
Однак нині Василя – 1 січня. Відтак, на ранок після святкування Нового року чекайте вдома посівальників.
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Відколи Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий стиль, дати нерухомих свят для обох конфесій змістилися на 13 днів, - пише Українська правда.
Різдво тепер припадає на 25 грудня, а отже й дати, коли треба колядувати, щедрувати та посівати, теж змінилися.
Коли колядувати?
Коляда починається у переддень Різдва, тобто у Святвечір, який тепер відзначають 24 грудня.
А от закінчували колядувати завжди по-різному.
У Православній Церкві України розповіли, що в українців склалася масова традиція колядувати три дні.
Однак, за церковною традицією, колядувати можна до Богоявлення – за новим стилем його відзначають 14 січня.
Коли щедрувати?
Тепер Меланки припадає на 31 грудня, а тому і щедрувати потрібно ввечері цього дня.
Зазвичай у цей день дівчата щедрують звечора і до опівночі, а хлопці вбираються у костюми Маланки, Василя, Цигана, Смерті, Кози та інших фольклорних персонажів і "водять Меланку".
Коли посівати?
Раніше в Україні посівали у переддень Святого Василя, тобто вранці 14 січня.
Однак нині Василя – 1 січня. Відтак, на ранок після святкування Нового року чекайте вдома посівальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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