Коли колядувати, щедрувати та посівати за новим календарем





Відколи Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий стиль, дати нерухомих свят для обох конфесій змістилися на 13 днів, - пише



Різдво тепер припадає на 25 грудня, а отже й дати, коли треба колядувати, щедрувати та посівати, теж змінилися.



Коли колядувати?



Коляда починається у переддень Різдва, тобто у Святвечір, який тепер відзначають 24 грудня.



А от закінчували колядувати завжди по-різному.



У Православній Церкві України розповіли, що в українців склалася масова традиція колядувати три дні.



Однак, за церковною традицією, колядувати можна до Богоявлення – за новим стилем його відзначають 14 січня.



Коли щедрувати?



Тепер Меланки припадає на 31 грудня, а тому і щедрувати потрібно ввечері цього дня.



Зазвичай у цей день дівчата щедрують звечора і до опівночі, а хлопці вбираються у костюми Маланки, Василя, Цигана, Смерті, Кози та інших фольклорних персонажів і "водять Меланку".



Коли посівати?



Раніше в Україні посівали у переддень Святого Василя, тобто вранці 14 січня.



Однак нині Василя – 1 січня. Відтак, на ранок після святкування Нового року чекайте вдома посівальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї зими українці вперше відзначають зимові свята за новим календарем.Відколи Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий стиль, дати нерухомих свят для обох конфесій змістилися на 13 днів, - пише Українська правда. Різдво тепер припадає на 25 грудня, а отже й дати, коли треба колядувати, щедрувати та посівати, теж змінилися.Коляда починається у переддень Різдва, тобто у Святвечір, який тепер відзначають 24 грудня.А от закінчували колядувати завжди по-різному.У Православній Церкві України розповіли, що в українців склалася масова традиція колядувати три дні.Однак, за церковною традицією, колядувати можна до Богоявлення – за новим стилем його відзначають 14 січня.Тепер Меланки припадає на 31 грудня, а тому і щедрувати потрібно ввечері цього дня.Зазвичай у цей день дівчата щедрують звечора і до опівночі, а хлопці вбираються у костюми Маланки, Василя, Цигана, Смерті, Кози та інших фольклорних персонажів і "водять Меланку".Раніше в Україні посівали у переддень Святого Василя, тобто вранці 14 січня.Однак нині Василя – 1 січня. Відтак, на ранок після святкування Нового року чекайте вдома посівальників.

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