Поранений військовий встановить у Києві найбільший тризуб із дідухів
Сьогодні, 14:01
У Києві на Різдво зафіксують рекорд України – найбільший тризуб з дідухів: його створив командир відділення у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ Ярослав Кучма.
Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці.
"Такого велетня створив десантник, командир відділення у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ Ярослав Кучма, який через поранення тимчасово втратив змогу ходити. Допомагала йому формувати композицію із дідухів 95-річна майстриня з соломоплетіння Пелагея Живко з Львівщини", – написала Вєтрова.
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Вона зазначила, що за попередніми замірами композиція з дідухів із пшеничних колосків сягає 7,5 метрів. Точні заміри робитимуть у момент реєстрації рекорду у понеділок, 25 грудня, об 11:00 на території Національного музею народної архітектури та побуту України, експозиція “Середня Наддніпрянщина” поблизу церкви (Київ, вул. Академіка Тронька, 1).
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Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці.
"Такого велетня створив десантник, командир відділення у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ Ярослав Кучма, який через поранення тимчасово втратив змогу ходити. Допомагала йому формувати композицію із дідухів 95-річна майстриня з соломоплетіння Пелагея Живко з Львівщини", – написала Вєтрова.
Читайте також: Дідух на Різдво: давня традиція поширюється не лише в селах, а й у містах
Вона зазначила, що за попередніми замірами композиція з дідухів із пшеничних колосків сягає 7,5 метрів. Точні заміри робитимуть у момент реєстрації рекорду у понеділок, 25 грудня, об 11:00 на території Національного музею народної архітектури та побуту України, експозиція “Середня Наддніпрянщина” поблизу церкви (Київ, вул. Академіка Тронька, 1).
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