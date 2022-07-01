Повісток в «Дії» не буде ніколи, - Федоров
Сьогодні, 15:28
Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголошує, що повісток у застосунку «Дія» не буде ніколи.
Про це віцепрем’єр заявив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», - запевнив Федоров.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що Міноборони розглядає можливість запрошувати у військкомат через електронні сповіщення.
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Про це віцепрем’єр заявив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», - запевнив Федоров.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що Міноборони розглядає можливість запрошувати у військкомат через електронні сповіщення.
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