Повісток в «Дії» не буде ніколи, - Федоров

Повісток в «Дії» не буде ніколи, - Федоров
Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголошує, що повісток у застосунку «Дія» не буде ніколи.

Про це віцепрем’єр заявив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», - запевнив Федоров.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що Міноборони розглядає можливість запрошувати у військкомат через електронні сповіщення.

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Теги: повістки, Дія
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