Міноборони думає надсилати повістки «електронкою», в тому числі й за кордон, – Умєров

Міноборони думає надсилати повістки «електронкою», в тому числі й за кордон, – Умєров
Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків, в тому числі й за кордоном, про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Про це повідомив Умєров, пише Українська правда.

За словами Умєрова, Міноборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Водночас він сказав, що подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном: "Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім".

Умєров додав, що МО працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран?

Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - сказав Умєров.

Нагадаємо, що естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що за необхідності Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян.

У Верховній раді обговорюють питання можливості вручення повісток через електронну пошту і рекомендованим листом.

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Теги: Росія, Україна, війна, мобілізація
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