Розвідка припускає напад рф на Європу взимку 2024-2025 року, – Bild





Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела, пише



У розвідувальній службі вважають, що росія може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США виявляться "без лідера", і зможуть прийти на допомогу європейським державам лише після деякої затримки.



Йдеться про період між відходом з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року.



Співробітник розвідки заявляє, що російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп повернеться у Білий дім, оскільки за його правління "може статися все, що завгодно".



28 вересня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв країнам Балтії військову допомогу в разі будь-яких проявів агресії щодо них з боку росії.



18 грудня Пісторіус повідомив, що Німеччина на постійній основі розмістить цілу бригаду в Литві, безпосередньо на кордоні з росією, для захисту східного флангу Північноатлантичного альянсу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одній з європейських розвідок припускають, що російська федерація може атакувати Європу взимку 2024-2025 року.Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела, пише Суспільне У розвідувальній службі вважають, що росія може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США виявляться "без лідера", і зможуть прийти на допомогу європейським державам лише після деякої затримки.Йдеться про період між відходом з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року.Співробітник розвідки заявляє, що російська влада сподівається, що колишній президентповернеться у Білий дім, оскільки за його правління "може статися все, що завгодно".28 вересня міністр оборони ФРНпообіцяв країнам Балтії військову допомогу в разі будь-яких проявів агресії щодо них з боку росії.18 грудня Пісторіус повідомив, що Німеччина на постійній основі розмістить цілу бригаду в Литві, безпосередньо на кордоні з росією, для захисту східного флангу Північноатлантичного альянсу.

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