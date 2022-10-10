Розвідка припускає напад рф на Європу взимку 2024-2025 року, – Bild

Розвідка припускає напад рф на Європу взимку 2024-2025 року, – Bild
В одній з європейських розвідок припускають, що російська федерація може атакувати Європу взимку 2024-2025 року.

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела, пише Суспільне.

У розвідувальній службі вважають, що росія може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США виявляться "без лідера", і зможуть прийти на допомогу європейським державам лише після деякої затримки.

Йдеться про період між відходом з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року.

Співробітник розвідки заявляє, що російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп повернеться у Білий дім, оскільки за його правління "може статися все, що завгодно".

28 вересня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв країнам Балтії військову допомогу в разі будь-яких проявів агресії щодо них з боку росії.

18 грудня Пісторіус повідомив, що Німеччина на постійній основі розмістить цілу бригаду в Литві, безпосередньо на кордоні з росією, для захисту східного флангу Північноатлантичного альянсу.

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Теги: Росія, Україна, війна, Європа
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