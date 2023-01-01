Високопосадовця Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн, взяли під варту





Про це



За даним слідства, у грудні 2022 року підозрюваний підписав договір зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для Збройних сил України. Однак гроші на рахунок компанії тоді не перераховувалися, оскільки продукція не була поставлена.



Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала новий контракт на постачання цих снарядів зі спецекспортером, але на значно вигідніших умовах — з нижчою вартістю та коротшими термінами доставлення.



Новий договір, на відміну від попереднього, також передбачав придбання боєприпасів без посередників.



Попри це, як зазначають правоохоронці, посадовець безпідставно продовжив дію попереднього договору. Тож на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника перерахували майже 1,5 млрд грн, що на 130 млн грн перевищило вартість продукції за прямим договором із виробником.



Правоохоронці заявили, що під час обшуків за місцями роботи та проживання посадовця виявили документи, які підтверджують незаконну діяльність.



22 грудня Служба безпеки України у взаємодії та за сприяння Міноборони затримала посадовця. Триває розслідування за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Санкція статті передбачає до 15 років увʼязнення.



У Міноборони заявили, що вже проводять заходи для повернення до бюджету привласнених майже 1,5 млрд грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд обрав запобіжний захід керівнику Головного управління Міністерства оборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд гривень, — тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2024 року.Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише Громадське.За даним слідства, у грудні 2022 року підозрюваний підписав договір зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для Збройних сил України. Однак гроші на рахунок компанії тоді не перераховувалися, оскільки продукція не була поставлена.Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала новий контракт на постачання цих снарядів зі спецекспортером, але на значно вигідніших умовах — з нижчою вартістю та коротшими термінами доставлення.Новий договір, на відміну від попереднього, також передбачав придбання боєприпасів без посередників.Попри це, як зазначають правоохоронці, посадовець безпідставно продовжив дію попереднього договору. Тож на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника перерахували майже 1,5 млрд грн, що на 130 млн грн перевищило вартість продукції за прямим договором із виробником.Правоохоронці заявили, що під час обшуків за місцями роботи та проживання посадовця виявили документи, які підтверджують незаконну діяльність.22 грудня Служба безпеки України у взаємодії та за сприяння Міноборони затримала посадовця. Триває розслідування за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Санкція статті передбачає до 15 років увʼязнення.У Міноборони заявили, що вже проводять заходи для повернення до бюджету привласнених майже 1,5 млрд грн.

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