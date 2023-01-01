Пів сотні гарячих обідів щодня: як у місті на Волині працює благодійна їдальня





Як розповіла Надія Байбух, за тиждень роботи людям роздали 300 порцій гарячих обідів.



"Сьогодні у нас буде гречка з м’ясом, зажарка із цибулею, морквою. Ось, багато м'яса, хліб порізаний. Водичка закипіла — будемо робити чайок чорний. У каструлях заварюємо, а потім виливаємо заварку, чай, сипимо цукор", — каже працівниця кухні.



Надія Байбух говорить: щоби роздавати їжу гарячою, використовують термос на 20 літрів, один із яких для каш, а інший — для чаю. Кашу, з її слів, щодня варять іншу, а загальне меню складають на тиждень.



Свою роботу кухарка розпочинає о 8:00, аби вчасно приготувати страви з меню до приходу людей. Після цього їжу везуть в укриття для роздачі.



Місцевий житель Олексій розповів, що часто сюди приходить і куштує страви: "Дуже хороше готують їсти, ніхто не ображає мене. Люблю гречку, чай гарячий".



Благодійна їдальня розпочинає роботу об 11:00: упродовж години всіх охочих годують гарячими стравами, розповіла завідувачка відділення організації надання адресної натуральної допомоги Терцентру соціального обслуговування у Володимирі Ірина Переходько.



"Приходять різні: хто у складних життєвих обставинах, ВПО, є наші, як кажемо постійні "клієнти". Буває таке, що когось немає, то питаєм: а де такий, чого не прийшов, бо чекаємо, переживаємо за них", — каже працівниця.



Для екологічності відвідувачів їдальні просять приносити свої харчові контейнери, говорить Ірина Переходько, аби менше використовувати одноразовий посуд.



"Готуємо, в середньому, на 50 людей, порції стараємося віддати під нуль, людей зараз збільшується. Якщо буде потреба збільшити порції, міськрада піде на зустріч", — додала працівниця терцентру.



Переселенець із міста Куп'янська Валерій Пелих розповів: благодійна їдальня 1 це, певним чином, підтримка, в тому числі для внутрішньо переміщених людей. З його слів, на Волині у Володимирі живе уже другий рік. Коштів, говорить мають небагато, разом із дружиною орендують кімнату в гуртожитку.



"Їда нормальна, майже як домашня. Ми переселенці, нам воно добре. Ми двоє з жінкою. Ми тут вже рік як з Харківської області переїхали. Це підтримка для нас. Зараз там у Куп'янську, звідки ми, бої ідуть страшні, то довелося виїхати і сюди попали", — додав пенсіонер.



Переселенець Михайло Анікеєв про роботу благодійної їдальні дізнався ще торік, і цього року теж вирішив приходити сюди на гарячі обіди. Каже: з собою бере ємкості, і вже з дружиною обідають гарячими стравами вдома.



"В минулому році ми теж були. І зараз теж приходимо, тому що ми з дружиною отримуємо тільки по дві тисячі гривень. Більше ніякої допомоги не отримуємо. Субсидію мені не оформили, так як в мене немає доходу", — сказав чоловік.



На Волинь приїхав рік тому з міста Старобільськ Луганської області. Каже: виїжджав з окупованої території через Росію, далі в Європу і тоді в Україну. "З дружиною трошки подорожували", — жартує Михайло Анікеєв.



На роботу благодійної їдальні з бюджету Володимирської громади цього року виділили 187 тисяч гривень, розповіла Суспільному директорка терцентру Інна Мацьоха. Наразі їдальня працює за тимчасовою адресою.



"Попереднє місце, колишній районний будинок культури — там резиденція Святого Миколая, різні заходи відбуваються. У грудні ми тут, а на початку січня повернемося на попереднє місце. Будемо працювати до березня включно", — сказала посадовиця.



Торік, додала директорка терцентру, за зиму-весну у благодійній їдальні роздали 1 100 порцій гарячих обідів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щодня, крім суботи та неділі, благодійна їдальня у місті Володимирі, що запрацювала на початку грудня в укритті на вулиці Сагайдачного, 12, забезпечує орієнтовно пів сотні страв для людей, які потрапили в складні життєві обставини.Як розповіла Суспільному кухарка їдальні, за тиждень роботи людям роздали 300 порцій гарячих обідів."Сьогодні у нас буде гречка з м’ясом, зажарка із цибулею, морквою. Ось, багато м'яса, хліб порізаний. Водичка закипіла — будемо робити чайок чорний. У каструлях заварюємо, а потім виливаємо заварку, чай, сипимо цукор", — каже працівниця кухні.Надія Байбух говорить: щоби роздавати їжу гарячою, використовують термос на 20 літрів, один із яких для каш, а інший — для чаю. Кашу, з її слів, щодня варять іншу, а загальне меню складають на тиждень.Свою роботу кухарка розпочинає о 8:00, аби вчасно приготувати страви з меню до приходу людей. Після цього їжу везуть в укриття для роздачі.Місцевий жительрозповів, що часто сюди приходить і куштує страви: "Дуже хороше готують їсти, ніхто не ображає мене. Люблю гречку, чай гарячий".Благодійна їдальня розпочинає роботу об 11:00: упродовж години всіх охочих годують гарячими стравами, розповіла завідувачка відділення організації надання адресної натуральної допомоги Терцентру соціального обслуговування у Володимирі"Приходять різні: хто у складних життєвих обставинах, ВПО, є наші, як кажемо постійні "клієнти". Буває таке, що когось немає, то питаєм: а де такий, чого не прийшов, бо чекаємо, переживаємо за них", — каже працівниця.Для екологічності відвідувачів їдальні просять приносити свої харчові контейнери, говорить Ірина Переходько, аби менше використовувати одноразовий посуд."Готуємо, в середньому, на 50 людей, порції стараємося віддати під нуль, людей зараз збільшується. Якщо буде потреба збільшити порції, міськрада піде на зустріч", — додала працівниця терцентру.Переселенець із міста Куп'янськарозповів: благодійна їдальня 1 це, певним чином, підтримка, в тому числі для внутрішньо переміщених людей. З його слів, на Волині у Володимирі живе уже другий рік. Коштів, говорить мають небагато, разом із дружиною орендують кімнату в гуртожитку."Їда нормальна, майже як домашня. Ми переселенці, нам воно добре. Ми двоє з жінкою. Ми тут вже рік як з Харківської області переїхали. Це підтримка для нас. Зараз там у Куп'янську, звідки ми, бої ідуть страшні, то довелося виїхати і сюди попали", — додав пенсіонер.Переселенецьпро роботу благодійної їдальні дізнався ще торік, і цього року теж вирішив приходити сюди на гарячі обіди. Каже: з собою бере ємкості, і вже з дружиною обідають гарячими стравами вдома."В минулому році ми теж були. І зараз теж приходимо, тому що ми з дружиною отримуємо тільки по дві тисячі гривень. Більше ніякої допомоги не отримуємо. Субсидію мені не оформили, так як в мене немає доходу", — сказав чоловік.На Волинь приїхав рік тому з міста Старобільськ Луганської області. Каже: виїжджав з окупованої території через Росію, далі в Європу і тоді в Україну. "З дружиною трошки подорожували", — жартує Михайло Анікеєв.На роботу благодійної їдальні з бюджету Володимирської громади цього року виділили 187 тисяч гривень, розповіла Суспільному директорка терцентру Інна Мацьоха. Наразі їдальня працює за тимчасовою адресою."Попереднє місце, колишній районний будинок культури — там резиденція Святого Миколая, різні заходи відбуваються. У грудні ми тут, а на початку січня повернемося на попереднє місце. Будемо працювати до березня включно", — сказала посадовиця.Торік, додала директорка терцентру, за зиму-весну у благодійній їдальні роздали 1 100 порцій гарячих обідів.

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