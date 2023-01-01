Пів сотні гарячих обідів щодня: як у місті на Волині працює благодійна їдальня
Сьогодні, 20:48
Щодня, крім суботи та неділі, благодійна їдальня у місті Володимирі, що запрацювала на початку грудня в укритті на вулиці Сагайдачного, 12, забезпечує орієнтовно пів сотні страв для людей, які потрапили в складні життєві обставини.
Як розповіла Суспільному кухарка їдальні Надія Байбух, за тиждень роботи людям роздали 300 порцій гарячих обідів.
"Сьогодні у нас буде гречка з м’ясом, зажарка із цибулею, морквою. Ось, багато м'яса, хліб порізаний. Водичка закипіла — будемо робити чайок чорний. У каструлях заварюємо, а потім виливаємо заварку, чай, сипимо цукор", — каже працівниця кухні.
Надія Байбух говорить: щоби роздавати їжу гарячою, використовують термос на 20 літрів, один із яких для каш, а інший — для чаю. Кашу, з її слів, щодня варять іншу, а загальне меню складають на тиждень.
Свою роботу кухарка розпочинає о 8:00, аби вчасно приготувати страви з меню до приходу людей. Після цього їжу везуть в укриття для роздачі.
Місцевий житель Олексій розповів, що часто сюди приходить і куштує страви: "Дуже хороше готують їсти, ніхто не ображає мене. Люблю гречку, чай гарячий".
Благодійна їдальня розпочинає роботу об 11:00: упродовж години всіх охочих годують гарячими стравами, розповіла завідувачка відділення організації надання адресної натуральної допомоги Терцентру соціального обслуговування у Володимирі Ірина Переходько.
"Приходять різні: хто у складних життєвих обставинах, ВПО, є наші, як кажемо постійні "клієнти". Буває таке, що когось немає, то питаєм: а де такий, чого не прийшов, бо чекаємо, переживаємо за них", — каже працівниця.
Для екологічності відвідувачів їдальні просять приносити свої харчові контейнери, говорить Ірина Переходько, аби менше використовувати одноразовий посуд.
"Готуємо, в середньому, на 50 людей, порції стараємося віддати під нуль, людей зараз збільшується. Якщо буде потреба збільшити порції, міськрада піде на зустріч", — додала працівниця терцентру.
Переселенець із міста Куп'янська Валерій Пелих розповів: благодійна їдальня 1 це, певним чином, підтримка, в тому числі для внутрішньо переміщених людей. З його слів, на Волині у Володимирі живе уже другий рік. Коштів, говорить мають небагато, разом із дружиною орендують кімнату в гуртожитку.
"Їда нормальна, майже як домашня. Ми переселенці, нам воно добре. Ми двоє з жінкою. Ми тут вже рік як з Харківської області переїхали. Це підтримка для нас. Зараз там у Куп'янську, звідки ми, бої ідуть страшні, то довелося виїхати і сюди попали", — додав пенсіонер.
Переселенець Михайло Анікеєв про роботу благодійної їдальні дізнався ще торік, і цього року теж вирішив приходити сюди на гарячі обіди. Каже: з собою бере ємкості, і вже з дружиною обідають гарячими стравами вдома.
"В минулому році ми теж були. І зараз теж приходимо, тому що ми з дружиною отримуємо тільки по дві тисячі гривень. Більше ніякої допомоги не отримуємо. Субсидію мені не оформили, так як в мене немає доходу", — сказав чоловік.
На Волинь приїхав рік тому з міста Старобільськ Луганської області. Каже: виїжджав з окупованої території через Росію, далі в Європу і тоді в Україну. "З дружиною трошки подорожували", — жартує Михайло Анікеєв.
На роботу благодійної їдальні з бюджету Володимирської громади цього року виділили 187 тисяч гривень, розповіла Суспільному директорка терцентру Інна Мацьоха. Наразі їдальня працює за тимчасовою адресою.
"Попереднє місце, колишній районний будинок культури — там резиденція Святого Миколая, різні заходи відбуваються. У грудні ми тут, а на початку січня повернемося на попереднє місце. Будемо працювати до березня включно", — сказала посадовиця.
Торік, додала директорка терцентру, за зиму-весну у благодійній їдальні роздали 1 100 порцій гарячих обідів.
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Як розповіла Суспільному кухарка їдальні Надія Байбух, за тиждень роботи людям роздали 300 порцій гарячих обідів.
"Сьогодні у нас буде гречка з м’ясом, зажарка із цибулею, морквою. Ось, багато м'яса, хліб порізаний. Водичка закипіла — будемо робити чайок чорний. У каструлях заварюємо, а потім виливаємо заварку, чай, сипимо цукор", — каже працівниця кухні.
Надія Байбух говорить: щоби роздавати їжу гарячою, використовують термос на 20 літрів, один із яких для каш, а інший — для чаю. Кашу, з її слів, щодня варять іншу, а загальне меню складають на тиждень.
Свою роботу кухарка розпочинає о 8:00, аби вчасно приготувати страви з меню до приходу людей. Після цього їжу везуть в укриття для роздачі.
Місцевий житель Олексій розповів, що часто сюди приходить і куштує страви: "Дуже хороше готують їсти, ніхто не ображає мене. Люблю гречку, чай гарячий".
Благодійна їдальня розпочинає роботу об 11:00: упродовж години всіх охочих годують гарячими стравами, розповіла завідувачка відділення організації надання адресної натуральної допомоги Терцентру соціального обслуговування у Володимирі Ірина Переходько.
"Приходять різні: хто у складних життєвих обставинах, ВПО, є наші, як кажемо постійні "клієнти". Буває таке, що когось немає, то питаєм: а де такий, чого не прийшов, бо чекаємо, переживаємо за них", — каже працівниця.
Для екологічності відвідувачів їдальні просять приносити свої харчові контейнери, говорить Ірина Переходько, аби менше використовувати одноразовий посуд.
"Готуємо, в середньому, на 50 людей, порції стараємося віддати під нуль, людей зараз збільшується. Якщо буде потреба збільшити порції, міськрада піде на зустріч", — додала працівниця терцентру.
Переселенець із міста Куп'янська Валерій Пелих розповів: благодійна їдальня 1 це, певним чином, підтримка, в тому числі для внутрішньо переміщених людей. З його слів, на Волині у Володимирі живе уже другий рік. Коштів, говорить мають небагато, разом із дружиною орендують кімнату в гуртожитку.
"Їда нормальна, майже як домашня. Ми переселенці, нам воно добре. Ми двоє з жінкою. Ми тут вже рік як з Харківської області переїхали. Це підтримка для нас. Зараз там у Куп'янську, звідки ми, бої ідуть страшні, то довелося виїхати і сюди попали", — додав пенсіонер.
Переселенець Михайло Анікеєв про роботу благодійної їдальні дізнався ще торік, і цього року теж вирішив приходити сюди на гарячі обіди. Каже: з собою бере ємкості, і вже з дружиною обідають гарячими стравами вдома.
"В минулому році ми теж були. І зараз теж приходимо, тому що ми з дружиною отримуємо тільки по дві тисячі гривень. Більше ніякої допомоги не отримуємо. Субсидію мені не оформили, так як в мене немає доходу", — сказав чоловік.
На Волинь приїхав рік тому з міста Старобільськ Луганської області. Каже: виїжджав з окупованої території через Росію, далі в Європу і тоді в Україну. "З дружиною трошки подорожували", — жартує Михайло Анікеєв.
На роботу благодійної їдальні з бюджету Володимирської громади цього року виділили 187 тисяч гривень, розповіла Суспільному директорка терцентру Інна Мацьоха. Наразі їдальня працює за тимчасовою адресою.
"Попереднє місце, колишній районний будинок культури — там резиденція Святого Миколая, різні заходи відбуваються. У грудні ми тут, а на початку січня повернемося на попереднє місце. Будемо працювати до березня включно", — сказала посадовиця.
Торік, додала директорка терцентру, за зиму-весну у благодійній їдальні роздали 1 100 порцій гарячих обідів.
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