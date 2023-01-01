На Волині діти отруїлися чадним газом
Сьогодні, 20:20
Сьогодні, 23 грудня, в Ковелі на вулиці Незалежності медики рятували двох дітей шести й дев'яти років, які отруїлися чадним газом.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик до диспетчерської надійшов о 14:24.
Каретою швидкої дітей доправили у Ковельське МТМО в умовно задовільному стані.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик до диспетчерської надійшов о 14:24.
Каретою швидкої дітей доправили у Ковельське МТМО в умовно задовільному стані.
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