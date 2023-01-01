На Волині діти отруїлися чадним газом

На Волині діти отруїлися чадним газом
Сьогодні, 23 грудня, в Ковелі на вулиці Незалежності медики рятували двох дітей шести й дев'яти років, які отруїлися чадним газом.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виклик до диспетчерської надійшов о 14:24.

Каретою швидкої дітей доправили у Ковельське МТМО в умовно задовільному стані.

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Теги: діти, чадний газ, Волинь
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