На Волині діти отруїлися чадним газом





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Виклик до диспетчерської надійшов о 14:24.



Каретою швидкої дітей доправили у Ковельське МТМО в умовно задовільному стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 грудня, в Ковелі на вулиці Незалежності медики рятували двох дітей шести й дев'яти років, які отруїлися чадним газом.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Виклик до диспетчерської надійшов о 14:24.Каретою швидкої дітей доправили у Ковельське МТМО в умовно задовільному стані.

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