На Волині відремонтують шість мостів і трасу до кордону





Торги тривають до 25 грудня на сайті prozorro.gov.ua, передає ІА



Очікувана вартість розробки проєкту на капітальний ремонт дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин становить 5,65 млн грн. Натомість ціну розробки проєкту на капітальний ремонт мостів оцінили в 2,46 млн грн.



Як вказано в тендерній документації, кошти на розроблення документації спрямують із державного бюджету.



Проєкти щодо траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин мають передбачати ремонт:



- на відрізку 487+500 – 491+700 км,



- на відрізку 491+700 – 496+000 км,



- на ділянці 496+000 – 501+100 км,



- на ділянці 501+100 – 505+902 км,



- під’їзду до автотермінала на контрольно-пропускному пункті «Ягодин» № 2 і під’їзду до автотермінала на контрольно-пропускному пункті «Ягодин» № 3.



Своєю чергою, проєкти на капітальний ремонт мостів стосуються наступних об’єктів:



- міст на 48+845 км автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече,



- міст на 35+085 км дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече,



- міст на 126+609 км автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк,



- міст на 44+287 км автомобільної дороги загального користування державного значення Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ,



- міст на 162+702 км автомобільної дороги загального користування державного значення Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – Кременець – /М-06/,



- міст на 60+640 км автомобільної дороги загального користування державного значення Т-03-04 /М-19/ – Доманове – Самари – Залухів – Мала Глуша – /Т-03-08/ – Невір – Ветли – /Р-14/.



Роботи з капітального ремонту траси М-07 і мостів планують виконувати в одну чергу.



Проєктно-кошторисну документацію на згадані ремонти мають виготовити до 31 березня 2024 року. Після того стане можливим оголошення тендерів на самі роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області оголосила тендери на розроблення проєктної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин і на розроблення проєктної документації на капітальний ремонт шести мостів.Торги тривають до 25 грудня на сайті prozorro.gov.ua, передає ІА "Волинські новини" Очікувана вартість розробки проєкту на капітальний ремонт дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин становить 5,65 млн грн. Натомість ціну розробки проєкту на капітальний ремонт мостів оцінили в 2,46 млн грн.Як вказано в тендерній документації, кошти на розроблення документації спрямують із державного бюджету.Проєкти щодо траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин мають передбачати ремонт:- на відрізку 487+500 – 491+700 км,- на відрізку 491+700 – 496+000 км,- на ділянці 496+000 – 501+100 км,- на ділянці 501+100 – 505+902 км,- під’їзду до автотермінала на контрольно-пропускному пункті «Ягодин» № 2 і під’їзду до автотермінала на контрольно-пропускному пункті «Ягодин» № 3.Своєю чергою, проєкти на капітальний ремонт мостів стосуються наступних об’єктів:- міст на 48+845 км автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече,- міст на 35+085 км дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече,- міст на 126+609 км автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк,- міст на 44+287 км автомобільної дороги загального користування державного значення Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ,- міст на 162+702 км автомобільної дороги загального користування державного значення Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – Кременець – /М-06/,- міст на 60+640 км автомобільної дороги загального користування державного значення Т-03-04 /М-19/ – Доманове – Самари – Залухів – Мала Глуша – /Т-03-08/ – Невір – Ветли – /Р-14/.Роботи з капітального ремонту траси М-07 і мостів планують виконувати в одну чергу.Проєктно-кошторисну документацію на згадані ремонти мають виготовити до 31 березня 2024 року. Після того стане можливим оголошення тендерів на самі роботи.

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