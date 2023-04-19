У Луцьку чоловік, яких хворів на туберкульоз, відмовився від повістки: як покарали ухилянта





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передає



За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. У квітні 2023 року йому намагались вручити повістку, проте підсудний відмовився її отримувати.



На суді чоловік провину не визнав та заявив, що нібито він не отримував повістки, та не захотів служити.



"Він відмовився, бо багато років був непридатним до військової служби у зв`язку з наявності хвороби на туберкульоз. Винним себе не визнає, тому що 19.04.2023 року не прибув до ТЦК, оскільки повістку йому не вручили", - йдеться у пояснені підсудного.



Проте працівники військкомату на суді повідомили, що чоловік відмовився брати повістку, чим ухилився від мобілізації.



На суді свідок, в.о. генерального директора в КП "Волинській обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" розповіла, що "підсудного обстежили лікарі і встановили що останній повністю здорова людина. Були поодинокі явища на легенях, які свідчили про перенесений туберкульоз".



Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України і засудив його до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від повістки, бо раніше він хворів на туберкульоз.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передає ТСН За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. У квітні 2023 року йому намагались вручити повістку, проте підсудний відмовився її отримувати.На суді чоловік провину не визнав та заявив, що нібито він не отримував повістки, та не захотів служити."Він відмовився, бо багато років був непридатним до військової служби у зв`язку з наявності хвороби на туберкульоз. Винним себе не визнає, тому що 19.04.2023 року не прибув до ТЦК, оскільки повістку йому не вручили", - йдеться у пояснені підсудного.Проте працівники військкомату на суді повідомили, що чоловік відмовився брати повістку, чим ухилився від мобілізації.На суді свідок, в.о. генерального директора в КП "Волинській обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" розповіла, що "підсудного обстежили лікарі і встановили що останній повністю здорова людина. Були поодинокі явища на легенях, які свідчили про перенесений туберкульоз".Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України і засудив його до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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