Відомий український телеведучий втік з України

Ведучий 24 Каналу, який виїхав з України висвітлювати саміт ЄС 14-15 грудня, заявив що не повернеться в Україну, а “продовжуватиме інформаційну боротьбу за Україну попри суспільне засудження та тиск” на заході.Про рішення не повертатися після саміту йдеться у зверненні журналіста в YouTube.Печій заявив, що як акредитований український журналіст, перебуваючи на саміті Європейської Ради в Брюсселі, мав змогу спілкуватися в кулуарах не лише з політиками, але і з іноземними колегами.“Мій субʼєктивний висновок з саміту ЄС наступний — нам не вистачає, на жаль, саме горизонтальної комунікації з західним суспільством. Саме тому я ухвалив складне для себе рішення і я усвідомлюю, що в Україні на мене чекає суспільний осуд”, — сказав він.Печій заявив, що як український журналіст продовжить “інформаційну боротьбу за Україну, працюючи з західними медіа-проектами для просування українського порядку денного в західному суспільстві”.Він додав, що “попри засудження, тиск та переслідування”, не припинятиме робити те, що вміє і те, що може “бодай трохи наблизити нашу перемогу”.Печій також заявив, що йдеться про його особистий свідомий вибір і ніхто, окрім нього до цього не причетний — ні в Україні ні деінде в світі.“Тому не шукайте винних там де їх немає. У своєму виборі я керуюся основоположними принципами Конвенції з прав людини та безпеки журналістів, які описують право на пошук, одержання і передавання будь-якої інформації та ідей без втручання і незалежно від кордонів”, — сказав ексведучий.У медіахолдингу "Люкс" прокоментували ситуацію з Печієм. В оприлюдненій заяві його називають ексведучим. На 24 Каналі кажуть, що Олексій сам оформлював усі дозволи в Міністерстві й дуже хотів поїхати на саміт, самостійно спілкувався з чиновниками."22 грудня стало відомо, що ексведучий Олексій Печій вирішив втекти з країни. На це відреагував генеральний директор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко, адже журналіст використав довіру до себе, коли отримав акредитацію на Саміт ЄС", — йдеться у коментарі на сайті каналу.Печій отримав акредитацію на саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня.“По його завершенні журналіст і ведучий не повернувся до України. І лише за тиждень написав допис, у якому намагався виправдати свою зрадницьку позицію”, — повідомили на сайті.За словами Гендиректора медіахолдингу, він шокований рішенням журналіста.сказав, що Печій втік з країни, "усвідомлюючи усі наслідки своєї втечі". Своїм вчинком ексведучий буквально спалив мости."Кажуть "не суди і не будеш осуджений". Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення чи готові вони і надалі йому вірити", — сказав Андрейко.Олексій Печій працював на 24 каналі журналістом, ведучим та міжнародним оглядачем.