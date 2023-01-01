На кордоні України та Польщі заблоковані чотири напрямки руху

На кордоні України та Польщі заблоковані чотири напрямки руху
На кордоні України та Польщі станом на 23 грудня заблоковані чотири напрямки. Це пункти пропуску Рава-Руська, Краківець, Ягодин і Шегині. За інформацією від польських прикордонників, в напрямку кордону з Україною в чергах перебувають понад 4 тисячі автівок: вантажних та транспортних засобів.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини”, інформує Суспільне.

“Блокування руху відбувається. Рух для легкових автомобілів та автобусів не блокується, тільки для вантажних транспортних засобів”, — сказав Демченко.

За його словами, рух як в напрямку Польщі, так і в напрямку України відбувається, але це значно менше, ніж це було до 6 листопада, коли почалося блокування. Приміром, якщо на пункті пропуску Ягодин кордон перетинало 1200-1500 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, то зараз кордон перетинає близько 120-150 вантажівок в обох напрямках.

Рух для цивільних громадян, для автомобілів або ж для автобусів не ускладнюється ні на виїзд з України, ні на в’їзд. Як відзначив речник ДПСУ, зараз кількість перетинів кордону значно збільшилася.

“За вчора, наприклад, 120 тисяч транспортних засобів і громадян в обидва боки”, — розповів Демченко.

6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин". Серед основних вимог — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

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Теги: блокування кордону, Польща
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