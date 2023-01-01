На кордоні України та Польщі заблоковані чотири напрямки руху
Сьогодні, 15:16
На кордоні України та Польщі станом на 23 грудня заблоковані чотири напрямки. Це пункти пропуску Рава-Руська, Краківець, Ягодин і Шегині. За інформацією від польських прикордонників, в напрямку кордону з Україною в чергах перебувають понад 4 тисячі автівок: вантажних та транспортних засобів.
Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини”, інформує Суспільне.
“Блокування руху відбувається. Рух для легкових автомобілів та автобусів не блокується, тільки для вантажних транспортних засобів”, — сказав Демченко.
За його словами, рух як в напрямку Польщі, так і в напрямку України відбувається, але це значно менше, ніж це було до 6 листопада, коли почалося блокування. Приміром, якщо на пункті пропуску Ягодин кордон перетинало 1200-1500 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, то зараз кордон перетинає близько 120-150 вантажівок в обох напрямках.
Рух для цивільних громадян, для автомобілів або ж для автобусів не ускладнюється ні на виїзд з України, ні на в’їзд. Як відзначив речник ДПСУ, зараз кількість перетинів кордону значно збільшилася.
“За вчора, наприклад, 120 тисяч транспортних засобів і громадян в обидва боки”, — розповів Демченко.
6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин". Серед основних вимог — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
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Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини”, інформує Суспільне.
“Блокування руху відбувається. Рух для легкових автомобілів та автобусів не блокується, тільки для вантажних транспортних засобів”, — сказав Демченко.
За його словами, рух як в напрямку Польщі, так і в напрямку України відбувається, але це значно менше, ніж це було до 6 листопада, коли почалося блокування. Приміром, якщо на пункті пропуску Ягодин кордон перетинало 1200-1500 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, то зараз кордон перетинає близько 120-150 вантажівок в обох напрямках.
Рух для цивільних громадян, для автомобілів або ж для автобусів не ускладнюється ні на виїзд з України, ні на в’їзд. Як відзначив речник ДПСУ, зараз кількість перетинів кордону значно збільшилася.
“За вчора, наприклад, 120 тисяч транспортних засобів і громадян в обидва боки”, — розповів Демченко.
6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин". Серед основних вимог — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
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