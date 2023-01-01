Сьогодні в Олицьку громаду прибуде жалобний кортеж із тілом Героя Миколи Сосницького

Миколи Сосницького.



Про це повідомили в Олицькій громаді.



«Просимо жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі та усіх небайдужих мешканців громади вийти й гідно зустріти траурний кортеж! Повідомляємо, що попрощатися з нашим Захисником-Героєм можна за адресою: село Дідичі, вулиця Ранкова, 12», – йдеться в повідомленні.



Чин поховання відбудеться в неділю, 24 грудня, орієнтовно о 10:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Дідичі. Поховають воїна на місцевому кладовищі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні орієнтовно о 17 годині в село Дідичі Луцького району прибуде жалобний кортеж із тілом полеглого захисникаПро це повідомили в Олицькій громаді.«Просимо жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі та усіх небайдужих мешканців громади вийти й гідно зустріти траурний кортеж! Повідомляємо, що попрощатися з нашим Захисником-Героєм можна за адресою: село Дідичі, вулиця Ранкова, 12», – йдеться в повідомленні.Чин поховання відбудеться в неділю, 24 грудня, орієнтовно о 10:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Дідичі. Поховають воїна на місцевому кладовищі.

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