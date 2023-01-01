На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Віктор Афанасьєв

Віктор Афанасьєв.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



«Лучанин Афанасьєв Віктор Сергійович, 11.10.2000 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини Національної гвардії України на посаду стрільця-санітара 2-го відділення 1-го взводу спеціального призначення 1-ї роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) 3-го батальйону спеціального призначення», - йдеться у повідомленні.



Солдат Афанасьєв Віктор Сергійович загинув 29 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кремінна Луганської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Луганщині загинув 22-річний воїн з ЛуцькаПро це повідомив міський голова Луцька«Лучанин Афанасьєв Віктор Сергійович, 11.10.2000 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини Національної гвардії України на посаду стрільця-санітара 2-го відділення 1-го взводу спеціального призначення 1-ї роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) 3-го батальйону спеціального призначення», - йдеться у повідомленні.Солдат Афанасьєв Віктор Сергійович загинув 29 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кремінна Луганської області.

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