На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Віктор Афанасьєв

На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Віктор Афанасьєв
На Луганщині загинув 22-річний воїн з Луцька Віктор Афанасьєв.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

«Лучанин Афанасьєв Віктор Сергійович, 11.10.2000 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини Національної гвардії України на посаду стрільця-санітара 2-го відділення 1-го взводу спеціального призначення 1-ї роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) 3-го батальйону спеціального призначення», - йдеться у повідомленні.

Солдат Афанасьєв Віктор Сергійович загинув 29 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кремінна Луганської області.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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