Ожеледиця на дорогах Волині: працюють 28 одиниць спецтехніки

Ожеледиця на дорогах Волині: працюють 28 одиниць спецтехніки
Від вечора 22 грудня на території Волинської області засніжило, тож дорожники працюють, аби забезпечити безпечний проїзд. Проїзд державними автошляхами забезпечує 28 одиниць спецтехніки.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Для обробки дорожнього покриття протиожеледними сумішами вночі і на ранок 23 грудня залучили 28 одиниць спецтехніки підрядних підприємств, які забезпечують експлуатаційне утримання автодоріг державного значення.

«Проїзд забезпечено, дорожнє покриття переважно чорне мокре, місцями засніжене. Снігоприбиральна техніка продовжує працювати», – йдеться в повідомленні.

Водіїв та інших учасників дорожнього руху закликають не забувати про обачність на автошляхах та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

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Теги: сніг, техніка, дорожники
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