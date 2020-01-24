Другий траурний кортеж за день: до Луцька «на щиті» знову повертаються полеглі на війні Герої





Про це повідомили місцеві волонтери.



Збір - о 14:00 у селі Піддубці біля АЗС KING OIL



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.



Нагадаємо, цього дня близько 12-ої години вже очікується один кортеж «на щиті».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 23 грудня, до Луцька «на щиті» прибуде другий траурний кортеж із тілами загиблих на війні Героїв.Про це повідомили місцеві волонтери.Збір - о 14:00 у селі Піддубці біля АЗС KING OILПро дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.Нагадаємо, цього дня близько 12-ої години вже очікується один кортеж «на щиті».

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