Другий траурний кортеж за день: до Луцька «на щиті» знову повертаються полеглі на війні Герої
Сьогодні, 12:09
У суботу, 23 грудня, до Луцька «на щиті» прибуде другий траурний кортеж із тілами загиблих на війні Героїв.
Про це повідомили місцеві волонтери.
Збір - о 14:00 у селі Піддубці біля АЗС KING OIL
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Нагадаємо, цього дня близько 12-ої години вже очікується один кортеж «на щиті».
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Про це повідомили місцеві волонтери.
Збір - о 14:00 у селі Піддубці біля АЗС KING OIL
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Нагадаємо, цього дня близько 12-ої години вже очікується один кортеж «на щиті».
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